Championnat du circuit de la LPGA

Leona Maguire rejoint Lydia Ko en tête

(Naples) L’Irlandaise Leona Maguire a réalisé quatre oiselets consécutifs à mi-chemin de la ronde et a ajouté une paire d’oiselets en fin de parcours pour remettre une carte de 63 (moins-9). Cette performance lui a permis de rattraper Lydia Ko au sommet du Championnat du circuit de la LPGA et a mis la table pour la ronde de golf la plus lucrative de l’histoire du golf féminin.