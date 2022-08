La poursuite prétend que le circuit de la PGA a profité de son monopole pour écraser la compétition et a suspendu injustement des golfeurs.

PHOTO KOJI SASAHARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(San José) Le circuit de golf appuyé par des fonds saoudiens LIV a rejoint la poursuite antitrust contre la PGA, tandis que quatre golfeurs ont demandé de retirer leur nom.

Doug Ferguson Associated Press

Cela ne laisse plus que sept golfeurs, dont Phil Mickelson et Bryson DeChambeau, ainsi que LIV Golf parmi les plaignants dans la poursuite. Les quatre golfeurs qui ont retiré leur nom sont Carlos Ortiz, Abraham Ancer, Pat Perez et Jason Kokrak.

La poursuite amendée a été déposée vendredi après-midi dans une cour de district du nord de la Californie. Elle prétend que le circuit de la PGA a profité de son monopole pour écraser la compétition et a suspendu injustement des golfeurs.

LIV Golf a déboursé des sommes phénoménales pour attirer des golfeurs — jusqu’à plus de 150 millions US selon ce qui a été rapporté — en plus d’offrir des bourses de 25 millions pour chaque évènement. LIV Golf a présenté jusqu’ici trois évènements. Le quatrième est prévu le week-end prochain en banlieue de Boston.

Le circuit de la PGA a profité de son droit selon lequel ses membres doivent demander une exemption pour jouer ailleurs qu’aux États-Unis en cas de conflit d’horaire.

Les golfeurs qui ont joué dans un évènement de LIV Golf sans obtenir une exemption ont été suspendus — aucune exemption n’a été donnée. La plupart des suspensions vont jusqu’en mars 2024.