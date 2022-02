PHOTO MATT YORK, ASSOCIATED PRESS

(PALM BEACH GARDENS) Les Américains ont encaissé leur plus sévère défaite en Europe à la Coupe Ryder l’année dernière, et leur nouveau capitaine ne voit pas la nécessité de changer grand-chose.

Doug Ferguson The Associated Press

Zach Johnson a été confirmé comme le 30e capitaine américain, le prochain pour tenter de mettre fin à trois décennies de défaites à la Ryder Cup sur le sol européen.

Johnson fréquentait encore l’école secondaire en 1993 lorsque les Américains ont gagné au Belfry. Les attentes n’ont jamais été aussi élevées compte tenu de leur victoire de 19-9 en septembre dernier à Whistling Straits avec une équipe misant sur la jeunesse.

L’édition 2023 se déroulera à Marco Simone en Italie.

« Ça va être dur, a convenu Johnson. Mais c’est aussi une belle opportunité d’aller là-bas et de donner à ces gars la possibilité d’être eux-mêmes. C’est un peu comme ça que je vais l’aborder. »

L’équipe américaine est passée de huit qualifications automatiques et de quatre choix du capitaine à six de chaque catégorie lorsque la dernière Coupe Ryder a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus et des incertitudes qui ont entouré le calendrier de la PGA.

Johnson a précisé que ce sera la même chose en 2023 — six qualifiés, six choix. Il a également ajouté que le système de points resterait le même, avec des points disponibles cette année uniquement lors des quatre tournois majeurs, le Championnat des joueurs et le Championnat du monde de golf désormais au programme.

Conformément aux directives émises par le groupe de travail de la Coupe Ryder en 2014, Steve Stricker passe de capitaine à assistant de Johnson en Italie.

Johnson a esquivé toutes les questions au sujet de Phil Mickelson à la suite de ses remarques incendiaires sur les Saoudiens qui sont derrière le financement d’un circuit rival.