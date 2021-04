(San Antonio) Cameron Tringale s’est bien sorti d’affaire, remettant une carte de 69 (-3), et il s’est donné une avance de deux coups au sommet du classement de l’Omnium Valero du Texas, vendredi.

Associated Press

Tringale, un vétéran de 12 saisons, a fait un pas en avant vers une première victoire en carrière sur le circuit de la PGA.

Après un début de ronde difficile, l’Américain a réussi cinq oiselets de suite et il montre un pointage cumulatif de moins-9 après 36 trous. Il devance son compatriote Jordan Spieth et l’Anglais Matt Wallace.

Spieth, qui est en quête d’une première victoire en plus de trois ans, a inscrit un oiselet lors des 14e et 15e trous, ramenant une carte de 70. Wallace a joué 68 et il n’a commis aucun boguey.

Kyle Stanley (68), Brandt Snedeker (67), Kevin Stadler (70) et Erik van Rooyen (68) partagent quant à eux la quatrième place, à moins-5.

Le meneur au terme de la première ronde, Camilo Villegas, a éprouvé des difficultés et il a glissé jusqu’en huitième position, à cinq coups de la tête, en raison d’une ronde de 76.

Les Canadiens Nick Taylor et Adam Hadwin, qui pointent à égalité au 23e échelon, ont connu une journée différente. Taylor a signé une carte de 70 pour faire un bond de 34 rangs alors que Hadwin a joué 73 pour dégringoler de 10 places.

Corey Conners (74) participera lui aussi aux rondes du week-end.