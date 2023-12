Browns de Cleveland La renaissance de Joe Flacco fait rêver les partisans

(Berea) Lorsqu’ils ont fait signer un contrat à Joe Flacco en désespoir de cause le mois dernier, les Browns de Cleveland espéraient que le vétéran quart-arrière les maintiendrait dans la course en vue d’une qualification aux éliminatoires. Ils avaient besoin de quelqu’un pour calmer le jeu dans un contexte de blessures et d’incertitudes croissantes.