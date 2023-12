Lisez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la NFL.

Oui, bien sûr, Jalen Hurts et l’entraîneur-chef Nick Sirianni ont entendu les tonitruants cris qui ont résonné partout à l’intérieur du Lincoln Financial Field de la part de partisans des Eagles de Philadelphie exaspérés par cette tendance au jeu aérien de leurs favoris qui ne produisait rien en deuxième demie. « Jouez au sol ! Jouez au sol ! » « Je pense que j’aurais entendu ça même si j’avais porté deux casques d’écoute ! », a lancé Sirianni, à la blague. Non, bien sûr, Hurts, Sirianni et le coordinateur offensif Brian Johnson n’allaient pas céder aux exigences de fans capricieux et à leurs propositions de jeu depuis les sièges à bon marché. C’est ce qu’ils disent. Éventuellement, les Eagles ont écouté, et les partisans ont crié leur joie lorsque Kenneth Gainwell a réalisé un gain de 22 verges au sol et après que D’Andre Swift eut marqué un touché sur une course de cinq verges qui a aidé les Eagles à maintenir en vie leurs espoirs d’un titre de la section Est de l’Association nationale. Hurts a inscrit un majeur à l’aide du « Tush Push », a amassé 301 verges par la voie des airs et lancé une passe de touché pour mener les Eagles vers un gain de 33-25 contre les Giants de New York lundi soir. Ils ont même réussi à garder leurs partisans heureux, même si les joueurs des Eagles n’étaient pas particulièrement enchantés par la foule locale. « Ils sont censés être bruyants pour la défense », a lancé Hurts. Les Eagles (11-4) ont mis fin à une séquence de trois défaites qui a rendu nerveux les partisans de l’équipe et qui a mené à des changements au niveau des décisions stratégiques en défensive. Les défaites contre les 49ers de San Francisco, les Cowboys de Dallas et les Seahawks de Seattle ont essentiellement mis fin aux espoirs des Eagles de terminer au premier rang du classement général de l’Association nationale. Toutefois, la route des Eagles vers un deuxième titre consécutif de section est limpide. Les Eagles devront vaincre les Cardinals de l’Arizona la semaine prochaine puis les Giants, une autre fois, lors du dernier week-end du calendrier pour finir au sommet du classement de leur section. Après trois douloureuses défaites, il a fallu une visite des Giants pour relancer les Eagles. La formation de la Pennsylvanie affiche un dossier de 11-0 contre les Giants au Lincoln Financial Field depuis 2014, et elle a défait les Giants trois fois la saison dernière. Adoree’Jackson a fourni aux Giants (5-10) une étincelle tardive lorsqu’il a retourné une interception sur une distance de 76 verges pour un touché. Saquon Barkley a ajouté une transformation de deux points qui a réduit l’avance des Eagles à 20-18 tard au troisième quart. Hurts et les Eagles ont résisté grâce aux requêtes de leurs partisans dans les gradins, dont plusieurs étaient déguisés en père Noël. Il n’en reste pas moins que ce fut une performance peu soignée, du genre de celles qui ont coûté cher aux Eagles ces derniers temps face aux formations élites de la NFL. « J’aimerais dire que nous sommes près », a déclaré Hurts. « Je pense que ça va dans la bonne direction. » Le touché de Swift a procuré aux Eagles une avance de 27-18 et il s’est avéré bien utile lorsque Tyrod Taylor – qui a remplacé Tommy DeVito au poste de quart pour les Giants pour entamer la deuxième demie – a rejoint Darius Slayton pour un touché de 69 verges qui a réduit l’avance des Eagles à 30-25. Alors que les Giants y allaient d’une poussée qui les avait menés jusqu’à la ligne de 26 verges des Eagles, Taylor a été victime d’une interception dans la zone des buts de la part de Kelee Ringo lors du dernier jeu du match. Hurts avait franchi la ligne des buts de la ligne d’une verge tôt au premier quart pour procurer aux Eagles une avance de 7-0. Il s’agissait de son 15e touché de la saison, un record de la NFL pour un quart-arrière lors d’une même saison. L’ancienne marque de 14 appartenait à Cam Newton et avait été réalisée en 2011 avec les Panthers de la Caroline. Hurts a aussi lancé une passe de touché de 36 verges à DeVonta Smith qui donnait aux Eagles une avance de 17-3. Du coup, Hurts contribuait directement à un 35e touché cette saison, ce qui lui a permis d’égaler un record d’équipe. En 1990, le quart-arrière Randall Cunningham avait contribué à 35 touchés, une marque que Hurts a égalée l’an dernier. Dan Gelston, Associated Press

Les Raiders ont le dessus sur les Chiefs PHOTO REED HOFFMANN, ASSOCIATED PRESS Zamir White (35) L’arôme des cigares de la victoire s’est répandu dans le tunnel sous le stade Arrowhead, directement du vestiaire festif des Raiders de Las Vegas jusqu’à celui des Chiefs de Kansas City, en proie au découragement. Dans un cas, l’odeur du succès. Dans l’autre, la senteur désagréable d’un gâchis bâclé. Profitant de deux touchés de leur défense pour une deuxième semaine de suite, et affichant un état d’esprit combatif qui a permis de tenir en échec Patrick Mahomes et ses coéquipiers de l’unité offensive des Chiefs, les Raiders ont signé un gain de 20-14 lundi après-midi. Ainsi, non seulement les Raiders ont empêché leurs rivaux de longue date de mériter un autre titre de la section Ouest de l’Association américaine, ils ont conservé leurs espoirs de participer aux éliminatoires. « C’était l’un de nos mantras », a déclaré Antonio Pierce, l’entraîneur-chef par intérim des Raiders, après la rencontre ; « par tous les moyens nécessaires ». Ça voulait dire l’imposant plaqueur Bilal Nichols récupérant un ballon échappé et courant jusque dans la zone des buts sur une distance de huit verges. Ça voulait dire Jack Jones marquant un touché, sept secondes plus tard, sur un retour d’interception qui a couvert 33 verges. Et ça voulait dire Aidan O’Connell qui n’a pas complété la moindre passe après le premier quart, mais qui a su éviter les mêmes erreurs que Mahomes a commises, par une journée de Noël maussade. Les Raiders (7-8) sont devenus la première équipe depuis 2000 dans la NFL à gagner un match sans compléter une seule passe après le premier quart. Ils sont aussi devenus seulement la cinquième formation à vaincre les Chiefs au stade Arrowhead sans marquer un seul touché offensif. « De toute évidence, il s’agissait d’un match crucial. C’est un duel entre deux rivaux », a souligné O’Connell. « Nous les affrontons deux fois par année, chaque saison. Donc, de nous présenter au stade Arrowhead et de gagner un match comme celui-ci, c’est pas mal remarquable. C’est pas mal spécial pour nos gars. » Les Chiefs (9-6) n’ont pas fait grand-chose pour aider leur cause. En plus de concéder deux touchés défensifs, le botteur Harrison Butker a raté un placement d’une courte distance, et les Chiefs ont encore été victimes de pénalités et de passes échappées. De plus, ils ont été incapables d’obtenir un premier jeu lors de deux quatrièmes essais en deuxième demie. « Ils ont joué un meilleur match que nous aujourd’hui », a analysé l’entraîneur-chef Andy Reid, qui a vu sa troupe subir un troisième revers en quatre rencontres. « À l’attaque, nous en avons arraché. C’est ma responsabilité de m’assurer que nos joueurs soient dans la position appropriée pour réaliser des jeux, et ça n’est pas arrivé comme nous l’aurions souhaité. J’assume l’entière responsabilité pour la façon dont nous avons joué à l’attaque. » Néanmoins, les Chiefs ont eu une chance dans les derniers moments de la rencontre, lundi, de mériter un huitième titre consécutif de section et de conserver leurs chances de terminer au sommet du classement général dans l’Association américaine. Toutefois, après que Mahomes eut rejoint Justin Watson dans la zone des buts avec 2 : 42 à écouler, le porteur de ballon des Raiders Zamir White a effectué une course de 43 verges dès la série à l’attaque suivante. Les Raiders ont pu écouler les dernières secondes. Mahomes a complété 27 de ses 44 passes pour des gains aériens de 235 verges, en plus d’être victime d’une interception. Les Raiders, qui jouaient sans leur porteur de ballon Josh Jacobs, ont gagné malgré une journée terne en attaque. White a récolté 145 verges au sol, mais la grande partie de ses gains est venue lors de la toute dernière série à l’attaque des Raiders. O’Connell a vu neuf de ses 21 tentatives par la voie des airs être captées pour des gains de 62 verges. Tout ce qui importait, cependant, c’était le score final. « C’est la raison pour laquelle c’est un sport d’équipe, a mentionné O’Connell. Ça a été une victoire d’équipe. » Dave Skretta, Associated Press