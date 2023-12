(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont confirmé vendredi que le secondeur Darnell Sankey a accepté une prolongation de contrat de deux ans pour demeurer avec les champions de la Coupe Grey.

La Presse Canadienne

Le Californien de six pieds un, 245 livres, aurait pu accéder à l’autonomie en février. Selon une source au sein de la LCF, la prolongation de contrat lui rapporterait plus de 340 000 $.

Sankey s’est joint aux Alouettes le 11 septembre et son impact a été immédiat. En six matchs, il a fourni 31 plaqués, un sac et une interception. C’est surtout en éliminatoires qu’il a brillé : en trois rencontres, il a amassé 22 plaqués, trois sacs et deux interceptions, en plus de causer un échappé.

Le footballeur de 29 ans a obtenu huit plaqués et un sac, en plus de recouvrer un échappé lors du match de la Coupe Grey le 19 novembre à Hamilton, alors que Montréal a triomphé 28-24 devant les Blue Bombers de Winnipeg.

Cette victoire était la huitième d’affilée des Oiseaux, dont les deux dernières aux dépens des deux meilleurs clubs de la ligue. Les Alouettes avaient précédemment écarté les Argonauts de Toronto 38-17 au BMO Field en finale de l’Est.

L’équipe montréalaise a mérité un premier titre de la LCF depuis 2010.

« J’ai aimé ce qu’on a bâti cette année, autant sur le terrain que dans le vestiaire. Mon but est de continuer à aider l’équipe à connaître du succès, a affirmé Sankey par communiqué. Je remercie l’organisation des Alouettes, j’ai déjà hâte de retourner sur le terrain et de gagner. »

En mai cette année, Sankey a aidé les Renegades d’Arlington à remporter le championnat de la XFL avec une victoire de 35-26 contre les Defenders de D. C.

Sankey avait mené la Ligue canadienne avec 98 plaqués en 2021, avec Calgary, et 122 l’année suivante, avec la Saskatchewan.

L’ancien des Hornets de l’Université d’État de Sacramento a joué quelques parties dans la NFL en portant les uniformes de Denver, Kansas City, Indianapolis, Detroit et La Nouvelle-Orléans.