Les Alouettes de Montréal ont annoncé jeudi la prolongation de contrat de l’ailier défensif Shawn Lemon, qui sera lié à l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2024.

La Presse Canadienne

Le joueur originaire de Charleston, en Caroline du Sud, est arrivé à Montréal au cours de la dernière saison et a eu un impact immédiat sur la défensive de l’équipe.

En seulement 13 rencontres, l’Américain a réalisé 26 plaqués, neuf sacs et a rabattu quatre passes. Le joueur âgé de 35 ans a de plus réalisé deux interceptions et provoqué un échappé qu’il a retourné pour un majeur.

Lors du match de la Coupe Grey contre les Blue Bombers de Winnipeg, Lemon a réussi trois plaqués et un sac pour aider les Alouettes à remporter le huitième titre de leur histoire.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Shawn Lemon a célébré en grand la victoire des siens à la Coupe Grey

« Shawn a eu un impact immédiat sur notre défensive et il a fait de l’excellent travail pour malmener les quarts adverses, a affirmé le directeur général des Alouettes Danny Maciocia. Il est arrivé en pleine saison et s’est adapté à la chimie de l’équipe instantanément. Il a été un excellent vétéran pour nos jeunes joueurs, et il mérite pleinement ce qu’il lui arrive. Nous sommes heureux qu’il revienne avec nous. »

Lemon aurait pu devenir joueur autonome sans compensation le 13 février prochain.

Il s’était joint aux Alouettes le 24 juillet, après avoir été retranché par les Lions de la Colombie-Britannique pendant leur camp d’entraînement en raison du ratio de joueurs canadiens.

En 148 parties dans la LCF, Lemon a enregistré 257 plaqués, 101 sacs et provoqué 31 échappés. Il a porté les couleurs des Roughriders de la Saskatchewan, des Argonauts de Toronto et des Stampeders de Calgary avant son arrivée dans le nid.