(Seattle) La série de trois défaites des 49ers de San Francisco qui a relancé la course dans la section Ouest de la Nationale semble déjà lointaine.

Tim Booth Associated Press

Les 49ers rendront visite aux Seahawks de Seattle jeudi soir et auront la chance de se forger une avance de deux matchs en tête de leur section. Une victoire des 49ers (7-3) marquerait leur quatrième gain de suite contre les Seahawks et ils remporteraient une 10e rencontre d’affilée contre des rivaux de l’Ouest de la Nationale.

Toutefois, une victoire des Seahawks (6-4) ferait oublier une défaite frustrante contre les Rams de Los Angeles dimanche dernier et leur permettrait de rattraper les 49ers avant une portion difficile de leur calendrier.

« C’est un rival de section et nous avons besoin d’une victoire pour les rejoindre, alors c’est clair, a dit l’entraîneur des Seahawks, Pete Carroll. Nous savons ce que nous devons accomplir. »

Il est aussi assez clair que les ennuis des 49ers qui ont mené vers des défaites face aux Browns de Cleveland, aux Vikings du Minnesota et aux Bengals de Cincinnati le mois dernier sont chose du passé. Depuis leur semaine de congé, les 49ers ont écrasé les Jaguars de Jacksonville et ils ont aussi battu sans trop forcer les Buccaneers de Tampa Bay dimanche dernier.

Le scénario est assez familier pour les 49ers. L’an dernier, ils ont pulvérisé les Buccaneers en décembre lors du premier départ en carrière du quart Brock Purdy avant de battre les Seahawks 21-13 à Seattle après une courte semaine de préparation.

Purdy avait lancé deux passes de touché et avait obtenu une note de 117,0 pour sa performance dans cette victoire, sa deuxième meilleure en carrière lors d’un match à l’étranger.

« Nous affrontons une bonne équipe et nous n’allons pas tomber dans le piège et nous disant que nous les avons battus un certain nombre de fois. Ce n’est pas comme ça, a insisté Purdy. C’est un nouveau match, une nouvelle équipe et c’est ça notre approche. »

Du côté des Seahawks, on s’attend à voir Geno Smith obtenir le départ au poste de quart même s’il a subi une blessure au triceps du bras droit, le bras qu’il utilise pour lancer, en deuxième demie, dimanche.

Smith a sauté son tour lors de certains exercices à l’entraînement mardi, mais il a participé à l’ensemble de la séance mercredi.