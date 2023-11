Les frères Travis et Jason Kelce, des Chiefs de Kansas City et des Eagles de Philadelphie, s’affronteront lundi soir.

Pendant toute la saison de la NFL, La Presse suggérera trois duels à suivre chaque semaine. Le match scellé d’avance, où la victoire d’une équipe est presque assurée. Le duel le plus surprenant, où une équipe pourrait battre un rival a priori plus puissant. Puis la partie à ne pas manquer, où le maïs soufflé et la boisson froide seront nécessaires pour accompagner l’action.

La certitude

Bears de Chicago c. Lions de Detroit (dimanche 13 h)

PHOTO KYUSUNG GONG, ASSOCIATED PRESS Amon-Ra St. Brown, des Lions de Detroit

Justin Fields, selon toute vraisemblance, devrait revenir au jeu chez les Bears, après une absence de quatre matchs. Mais revenir au jeu alors que le niveau dans la NFL est à son apogée n’est pas une mince tâche. Et ce n’est pas comme s’il revenait au jeu dans l’attaque des 49ers ou des Ravens. En revanche, les Lions sont en pleine lancée. Comme s’ils avaient encore besoin de faire leurs preuves ou de convaincre le monde du football. Les Lions sont au deuxième rang du classement général de la NFL avec une fiche de 7-2 et ils n’arrêteront pas. Amon-Ra St. Brown a consolidé sa place parmi les meilleurs receveurs de cette ligue. Et de manière générale, l’attaque menée par Jared Goff a très peu de lacunes. La défense des Bears n’a qu’à bien se tenir.

Prédiction : Lions 38 –Bears 20

La surprise

Raiders de Las Vegas c. Dolphins de Miami (dimanche 13 h)

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS Davante Adams, des Raiders de Las Vegas

Visiblement, le changement d’air a fait du bien aux joueurs des Raiders. Le nouvel entraîneur-chef Antonio Pierce est invaincu en deux matchs. Même s’ils n’ont battu que les Giants et les Jets, les Raiders semblent jouer avec plus de liberté, le cœur plus léger et le plaisir semble être revenu dans le vestiaire depuis le départ de Josh McDaniels. Davante Adams est plus heureux et ça ne peut être qu’une bonne nouvelle pour les Raiders, toujours privés de leur quart numéro un. Josh Jacobs retrouve une production décente et la défense ne donne rien. Les Dolphins, à domicile, ne représentent pas une proie facile, mais l’équipe floridienne a beaucoup de difficulté contre les équipes ayant une fiche de ,500. Avec une victoire, les Raiders auraient un dossier de 6-5.

Prédiction : Raiders 20 –Dolphins 17

L’immanquable

Eagles de Philadelphie c. Chiefs de Kansas City (lundi 20 h 15)

PHOTO MATT ROURKE, ASSOCIATED PRESS D’Andre Swift, des Eagles de Philadelphie

Aucun autre duel que celui du lundi soir ne pouvait être considéré comme cette catégorie. Les deux équipes se sont affrontées lors du dernier Super Bowl, qui s’est terminé dans la controverse. Ce sera aussi un duel entre les frères Jason et Travis Kelce. On devrait s’attendre à voir Taylor Swi… ah non, laissez tomber. Les réseaux de télévision montreront la chanteuse suffisamment. Sur le plan du football, les Eagles marquent plus de points, mais les Chiefs en accordent moins.

Prédiction : Eagles 31 –Chiefs 24