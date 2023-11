(Hamilton) L’entraîneur-chef Jason Maas a senti le besoin de rappeler à l’ordre les joueurs des Alouettes de Montréal à la conclusion de la séance d’entraînement de jeudi, au Tim Hortons Field, en vue de la Coupe Grey.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Après un entraînement de deux heures par un temps absolument radieux pour un 16 novembre — plus de 15 degrés Celsius et un soleil éclatant —, Maas a réuni ses ouailles au centre du terrain comme il le fait à la fin de chaque séance.

Déjà irrité par ce qu’il venait de voir, certains joueurs ne se dépêchaient pas suffisamment à son goût pour rejoindre le groupe et il leur a fait savoir avec quelques jurons bien sentis.

Une fois ses joueurs réunis, l’entraîneur-chef leur a passé un savon, avec un langage pour le moins coloré, qui ne pourrait être retranscrit sans un avertissement pour les plus jeunes lecteurs ou ceux aux yeux plus sensibles.

« J’ai trouvé que nous avions eu une excellente séance simulée [mercredi] et que l’équipe progressait bien, comme on l’a vu tout au long de la saison, a noté Maas. Mais après une bonne première moitié d’entraînement [jeudi], j’ai trouvé qu’on avait levé le pied en fin de séance.

Comme équipe, nous avons des standards à respecter lors des séances d’entraînement. Ils ne l’étaient pas. Jason Maas, entraîneur-chef des Alouettes

Maas a ensuite expliqué qu’il a rappelé à ses joueurs que le match de dimanche nécessitera un effort constant pendant soixante minutes de jeu et que ce devait être le cas également pour toute la durée des séances d’entraînement.

« Les gars le savent, a-t-il ajouté. Quand on commence quelque chose, on doit la terminer avec la même ardeur. On a aimé ce qu’on avait vu jusqu’ici cette semaine jusqu’à ce moment. On savait que c’était pour être une semaine différente, mais les gars se sont bien adaptés. Ils ne doivent pas oublier qu’ils sont ici pour travailler. »

Le vétéran garde Kristian Matte, qui disputera dimanche la deuxième finale de la Ligue canadienne de football de sa carrière, a admis en sortant du terrain que certaines portions de l’entraînement s’étaient moins bien déroulées, mais qu’il n’y avait pas d’inquiétude à avoir sur le niveau d’engagement de ses coéquipiers.

On est tous conscients qu’il y a un match qui s’en vient dimanche, le plus gros match de l’année […]. Quand c’est le temps de travailler, c’est le temps de travailler. [Jeudi], il y a eu du beau et du moins beau à l’entraînement. Mais on est content de la façon dont se passe la journée. Kristian Matte

C’est l’un des rares moments de la saison où l’entraîneur a haussé le ton en public envers ses joueurs. Maas a souligné à quel point son équipe travaillait d’ordinaire très bien, ce qui explique sa progression constante depuis le début du calendrier. Il souhaite voir son équipe encore meilleure qu’en finale de l’Est lors du match ultime.

Cette rencontre face aux gagnants dans l’Ouest, les Blue Bombers de Winnipeg, se mettra en branle sur le coup de 18 h, dimanche. Il s’agit de la quatrième finale consécutive disputée par les Blue Bombers, qui ont gagné la coupe Grey en 2019 et 2021, mais ont perdu la dernière édition aux mains des Argonauts de Toronto.

Touchés par le décès de Karl Tremblay

Avec le nombre de francophones qui portent l’uniforme des Alouettes cette saison, il aurait été surprenant de ne pas trouver d’amateurs des Cowboys Fringants dans le lot. Comme le reste du Québec, ils ont été touchés par le décès d’un cancer de la prostate à 47 ans du chanteur Karl Tremblay, mercredi.

« C’est triste. Je sais ce qu’est un cancer dans une famille, a déclaré le maraudeur Marc-Antoine Dequoy, dont la mère est décédée d’un cancer en 2022. Je ne le connaissais pas personnellement, mais on avait tous l’impression de le connaître. Ses chansons nous ont toutes touchés. J’envoie mes condoléances à toute sa famille et son entourage, qui doivent vivre des moments difficiles. »

« J’ai toujours écouté leur musique, a pour sa part indiqué le secondeur Frédéric Chagnon. Avec tout ce qui s’est dit dans les derniers mois, ça m’a fait quelque chose de savoir qu’il avait tout donné jusqu’à son dernier show. Je pense qu’on pourrait s’inspirer de lui dimanche et vraiment tout laisser sur le terrain. Tu ne sais jamais ce qui va arriver dans les prochains jours, les prochaines années. »

« C’est un choc pour tout le monde, a affirmé le joueur de ligne défensive Vincent Desjardins. J’étais au Festival d’été de Québec, c’était vraiment tout un show émouvant. […] Je pense que les Cowboys sont ancrés en nous. J’espère que le band va continuer de faire des tournées en son honneur. C’est un grand groupe. »

« J’étais un fan, j’écoutais leur musique, a ajouté le centre-arrière Alexandre Gagné. Avec la médiatisation de sa maladie, on a réussi à voir à quel point il voulait absolument chanter le plus longtemps possible. C’est triste. Sans l’avoir jamais rencontré, sans le connaître personnellement, j’ai une boule d’émotion au ventre. C’est triste, surtout à 47 ans. »

La LCF fera d’ailleurs jouer une pièce des Cowboys Fringants en l’honneur de Karl Tremblay pendant l’avant-match de la Coupe Grey.