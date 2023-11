(Orchard Park) Les Bills de Buffalo ont congédié le coordonnateur offensif Ken Dorsey mardi, au moment où l’attaque que dirige le quart Josh Allen stagne depuis maintenant six semaines et que les triples champions en titre de la section Est de l’Association américaine de la NFL s’éloignent de plus en plus d’une qualification possible aux séries éliminatoires.

John Wawrow Associated Press

La décision est survenue au lendemain d’une défaite de 24-22 contre les Broncos de Denver, dans un match où Allen a commis trois des quatre revirements des Bills et où l’attaque a été limitée à moins de 26 points pour une sixième partie d’affilée.

Joe Brady, qui en est à sa deuxième année à titre d’instructeur responsable des quarts-arrière, prendra la relève dans le rôle de coordonnateur par intérim. Il s’était joint aux Bills après avoir passé les deux saisons précédentes dans le poste de coordonnateur à l’attaque des Panthers de la Caroline.

Les Bills (5-5) ont perdu quatre de leurs six dernières rencontres et se préparent à accueillir les Jets de New York, dimanche.