Le duel a été intense, à l’image de la rivalité. L’affrontement a été défensif, à l’image de l’enjeu. Et la victoire a été montréalaise, à l’image de la saison.

Les Carabins ont remporté la Coupe Dunsmore par la marque 12-6 devant le Rouge et Or de l’Université Laval, samedi après-midi. Au grand plaisir d’un CEPSUM bondé, énergique et enflammé, malgré le froid de novembre.

« Notre défensive a joué du gros foot toute l’année, a lancé l’entraîneur-chef des Carabins Marco Iadeluca, après la rencontre. Aujourd’hui, ils ont fait un travail incroyable, je pense que c’était leur meilleur match de la saison. […] On atteint notre apogée au bon moment, mais on n’a pas fini notre travail. »

L’Université de Montréal passe donc en demi-finale canadienne, en vertu de cette troisième victoire en trois matchs cette saison contre Laval. La Coupe Uteck, face aux Mustangs de Western, champions de l’Ontario, sera disputée la semaine prochaine à Montréal.

« On étudie autant qu’à l’école ! »

Les deux équipes ont subi des revirements rapidement en début de match. Mais c’est le Rouge et Or qui a commis le plus coûteux. En milieu de premier quart, le secondeur montréalais Kaylyn St-Cyr a intercepté une longue passe d’Arnaud Desjardins et l’a ramenée jusqu’à la zone des buts, générant l’euphorie dans la foule. Ça aura été le seul touché du match.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Kaylyn St-Cyr

St-Cyr pouvait-il s’imaginer avant la rencontre qu’un touché de son cru serait celui qui ferait la différence à la Coupe Dunsmore ?

« Je l’ai visualisé exactement comme ça ! », lance-t-il tout sourire devant les journalistes, quelques minutes après avoir soulevé le trophée des champions québécois.

Il attribue le mérite de ce succès aux bandes vidéo que l’équipe visionne avant les matchs.

« Avec tout le tape qu’on regarde, on étudie vraiment autant qu’à l’école… même si je ne devrais pas dire ça ! » L’hilarité s’en suit.

« Le terrain devient long »

On le disait : cette rencontre a été l’affaire des défensives, de part et d’autre. Et les remparts montréalais ont eu le dessus à ce chapitre, notamment en congestionnant la zone du Rouge et Or, et en les forçant à l’erreur. Seulement que lors des 30 premières minutes, Laval a commis 8 infractions, pour des pertes de 69 verges.

« Quand ce sont des duels défensifs, chaque verge est importante, souligne Iadeluca. C’est sûr que tu veux gagner le positionnement sur le terrain. »

Même son de cloche pour Glen Constantin, pilote du Rouge et Or.

« Quand deux bonnes défensives se rencontrent, le terrain devient long », a-t-il analysé.

« La meilleure défensive au pays »

Ça s’est resserré au chapitre des pénalités en deuxième demie pour les visiteurs, mais le match en général a en outre été difficile pour le quart du Rouge et Or, Arnaud Desjardins. Ce dernier a subi trois interceptions. Il s’agissait déjà là d’un record pour Montréal à la Coupe Dunsmore, avant que les Carabins en ajoutent un quatrième, aux dépens du porteur de ballon François Giguère-Lacasse.

« Après le [touché sur l’interception], on est remonté, a observé Constantin. Je suis très fier du caractère de mes joueurs. »

L’unité offensive de Laval s’est reprise en toute fin de match, permettant à Laval de monter sur le terrain, de marquer un deuxième botté de placement, et de retrouver un minimum d’espoir pour les dernières secondes. Mais ce fut trop peu trop tard.

De son côté, le quart montréalais Jonathan Sénécal n’a pas eu à se démarquer complètement, lui qui a bénéficié du brio de son unité défensive. À commencer par celui de Kaylyn St-Cyr, auteur de deux des quatre interceptions de son équipe.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

« On a la meilleure défensive au pays, et ça a paru aujourd’hui, a relevé le quart-arrière étoile. C’est eux qui nous ont tenu dans le match tout le long. »

« En offensive, on n’a vraiment pas fait une bonne job. Ça va être à retravailler », dit Sénécal, ajoutant vouloir « donner le crédit à Laval » et leur « bon plan de match ».

Pour Kaylyn St-Cyr, cette performance de la défense n’a été que le retour du balancier.

« Il y a d’autres parties que c’est vraiment l’attaque qui élève son jeu, qui nous soutiennent. »

« On savait que ça allait être un match difficile, ajoute un St-Cyr en verve. On n’a pas arrêté, on a toujours cru en nous, en nos frères, jusqu’au bout. »

18 000+5000

Montréal avait gagné les deux affrontements contre Laval en saison régulière, ce qui lui a permis d’avoir l’avantage du terrain en éliminatoires. Samedi, l’énergie de la foule montréalaise a été déterminante.

Marco Iadeluca fait le calcul : en combinant les 18 000 spectateurs du stade Telus et les 5000 partisans du CEPSUM, « ça fait 23 000 [personnes] de différence ».

« On savait que [le Rouge et Or] n’a pas eu beaucoup de succès à Montréal depuis la pandémie, avance Iadeluca. C’était gros pour nous de jouer ce match-là ici. La foule a aidé définitivement. »

« Pour vrai, chaque fois qu’on est au CEPSUM, la foule a un immense impact, selon Jonathan Sénécal. Ils leur ont donné une couple de pénalités. C’est un sentiment indescriptible. »