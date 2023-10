Les Carabins se dressent en rempart devant le Rouge et Or

Il y a gagner et gagner. Les Carabins ont remporté une victoire historique de 28-0 contre le Rouge et Or, samedi après-midi, devant une salle comble au CEPSUM.

C’est la toute première fois que Montréal blanchit Laval, dans la longue histoire de la rivalité qui les oppose. Les Carabins n’avaient non plus jamais battu le Rouge et Or par un écart de points aussi important. La marque précédente était de 21 points (2009, 2021).

« Wouhou ! », s’exclame le secondeur Nicky Farinaccio lorsque La Presse l’informe de ces records, après la rencontre. Une pluie fine commence à tomber sur le terrain du CEPSUM, après le soleil d’octobre qui a brillé sur l’enceinte de façon intermittente durant l’affrontement.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE X DES CARABINS Nicky Farinaccio (5) après son interception au premier quart

Farinaccio a été l’un des architectes de la domination des remparts montréalais dans ce match. Il a notamment intercepté une passe du quart-arrière Arnaud Desjardins au premier quart, un jeu clé qui a fait pencher « tout le momentum » du côté de Montréal, estime-t-il.

Je le dis tout le temps. Je pense qu’on a la meilleure défensive du Canada. Je n’en doute même pas. Nicky Farinaccio

Arnaud Desjardins a subi cinq sacs du quart de la part de la ligne défensive des Carabins, qui n’a jamais permis au Rouge et Or de même s’approcher de la ligne des buts.

L’entraîneur-chef des locaux, Marco Ieduca, s’est fait plus sobre dans son entrevue d’après-match.

« Je suis content qu’on ait l’avantage du terrain pour les séries, et qu’on vienne sceller la première place [au classement]. Pour le reste, une victoire, c’est une victoire. »

« Les gars voulaient avoir une bonne performance, a-t-il ajouté. On n’arrête pas de dire qu’au dernier match [entre les deux équipes], Laval avait commis sept revirements, comme si on n’avait rien à voir là-dedans, en créant ces revirements défensivement. »

L’interception de Farinaccio « nous a donné des ailes en début de match », confirme Ieduca. « On n’a jamais regardé en arrière après ça. »

De l’autre côté, l’entraîneur-chef Glen Constantin s’est fait réaliste. « Montréal a mieux joué que nous, dit-il simplement. Il faut se regarder en face. Il faut travailler, s’épousseter, et on se redonne rendez-vous dans un mois. »

« Jouer avec du chien »

Jonathan Sénécal a encore brillé au cours de ce match, comme il le fait depuis le début de son parcours universitaire québécois. C’est lui qui a ouvert la marque, par la course justement, avec un touché au premier quart.

Ce joueur « est un problème », a noté Constantin, avec le sourire.

Mais sais-tu quoi ? On est choyés de voir des quarts comme ça jouer. Il est beau à voir aller. C’est le talent d’une génération. C’est un très bon joueur de football. Il fait la différence. Glen Constantin, entraîneur-chef du Rouge et Or

Au deuxième quart, Sénécal a ensuite joliment remis le ballon du revers de la main à sa cible principale samedi, Hassane Dosso, pour un deuxième majeur au début du deuxième quart.

« Je ne pensais pas qu’il allait me le lancer ! explique Dosso avec enthousiasme, en parlant de son touché. Je pensais qu’il allait courir, et là, je le vois, il me regarde, il me fiche la balle. Oh ! »

Sénécal a obtenu 252 verges par la passe, en plus d’en ajouter 61 par la course. Dosso a capté 9 passes, pour 67 verges.

La défense montréalaise est aussi allée chercher quatre touchés de sûreté, autre symbole de sa domination. La marque a été complétée par deux bottés de placement.

« On essaie de jouer avec le plus de chien possible », remarque Farinaccio. « On s’est mindés toute la semaine : “Fais ta job, c’est tout, ça va bien aller.” »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE X DU ROUGE ET OR Guillaume Cauchon a ramené un botté de placement raté sur 73 verges lors du troisième quart.

Constantin a néanmoins relevé que plusieurs de ses joueurs sur la ligne défensive « étaient sur le carreau ». « On est arrivés ici avec une équipe amochée. »

« Ce sont des matchs hyperdéfensifs, et nous, on n’a pas pu répondre à l’appel aujourd’hui », dit-il, tout en voulant « donner le crédit à Montréal ».

Les Carabins, toujours invaincus, se sont ainsi assurés de terminer la saison au sommet du classement du RSEQ. Ils affrontent Concordia pour leur dernier match de la saison, le 28 octobre prochain.