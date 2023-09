Chaque semaine, La Presse suggère aux poolers de la NFL huit joueurs à intégrer à leur formation et huit joueurs à laisser sur le banc. Voici les 16 choix de la semaine.

Dans la mêlée

Justin Herbert (QA, Chargers de Los Angeles)

Herbert a été incapable de faire le nécessaire pour offrir une victoire à son équipe jusqu’à présent, mais il génère beaucoup d’offensive. Dans un match relevé et significatif face aux Vikings, il saura élever son jeu d’un cran.

Mac Jones (QA, Patriots de la Nouvelle-Angleterre)

Un choix plus risqué, certes, mais qui n’ose rien n’a rien ! Jones distribue plus et mieux le ballon et vu la loi de la moyenne, il fera tous ses points même face aux Jets.

Terry McLaurin (R, Commanders de Washington)

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS Terry McLaurin

Le quart Sam Howell et lui commencent à se trouver de plus en plus naturellement. Si cette aisance se confirme, Howell se tournera régulièrement vers le receveur contre la défense agressive des Bills.

Josh Reynolds (R, Lions de Detroit)

Sa contribution s’amplifie chaque semaine. Il a été l’ancre de Jared Goff la semaine dernière. Et avec l’incertitude entourant Amon-Ra St. Brown, il pourrait prendre encore plus de place.

D’Andre Swift (DO, Eagles de Philadelphie)

Il a commencé la saison en tant que second, mais sa dernière performance a impressionné tout le monde. Les Eagles seraient fous de se passer de lui dans leur plan de match.

Kenneth Walker III (DO, Seahawks de Seattle)

PHOTO LINDSEY WASSON, ASSOCIATED PRESS Kenneth Walker III (9)

Dans la zone payante, la stratégie des Seahawks est simple : donner le ballon à Walker III. Il peut être invisible pendant le match, mais payant dans la zone des buts.

Mark Andrews (AR, Ravens de Baltimore)

Andrews fait partie d’un groupe sélect d’ailiers rapprochés. C’est vrai encore cette année et puisqu’il a retrouvé la touche, le laisser de côté serait une erreur.

T. J. Hockenson (AR, Vikings du Minnesota)

Étrangement, il passe encore sous le radar, mais Hockenson mérite d’être placé dans la même catégorie que Travis Kelce, George Kittle et compagnie. Kirk Cousins adore l’utiliser dans la zone payante.

Sur le banc

Josh Allen (QA, Bills de Buffalo)

PHOTO ADRIAN KRAUS, ASSOCIATED PRESS Josh Allen

S’il y a un autre quart-arrière que vous souhaitez lancer dans la mêlée, ce serait peut-être la bonne semaine pour reposer Allen. Les Commanders ont un dossier parfait jusqu’à maintenant, notamment grâce à leur défense et Allen ne court plus, ou à peu près pas, ce qui diminue sa contribution. Il a seulement neuf courses au compteur en deux matchs.

Justin Fields (QA, Bears de Chicago)

Rien ne va plus pour Fields. La magie l’ayant habité la saison dernière s’est dissipée. Et il affrontera les Chiefs.

Van Jefferson (R, Rams de Los Angeles)

Jefferson a été dépassé dans la hiérarchie des receveurs des Rams. C’était à se demander s’il était en uniforme dans le dernier match des siens.

Skyy Moore (R, Chiefs de Kansas City)

Moore a finalement montré qu’il était capable d’attraper un ballon la semaine dernière. Mais ne partez pas en peur, son rôle demeurera limité.

Damian Harris (DO, Bills de Buffalo)

James Cook prend toute la place au sol. À moins d’une blessure à ce dernier, Harris devrait être limité à un rôle de second toute la saison.

A. J. Dillon (DO, Packers de Green Bay)

PHOTO NAM Y. HUH, ASSOCIATED PRESS A.J. Dillon

Dillon devrait voir plus d’action que d’habitude en raison de l’état de santé d’Aaron Jones. Cependant, Dillon n’est pas aussi explosif que son coéquipier et il sera difficile de se démarquer face aux Saints.

Kyle Pitts (AR, Falcons d’Atlanta)

La défense des Lions est très bonne contre le jeu court. Et la valeur de Pitts s’estompe peu à peu, notamment en raison de son irrégularité.

David Njoku (AR, Browns de Cleveland)

Tout s’est écroulé la semaine dernière pour les Browns. Ce n’est pas le moment de miser sur un de leurs joueurs, surtout l’ailier rapproché.