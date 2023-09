Lisez les comptes rendus des parties disputées dimanche dans la NFL.

Achane a conclu le match avec une moyenne de 11,3 verges de gains par course. Il a d’ailleurs réussi une course de 67 verges jusque dans la zone des buts au quatrième quart, portant le total de points de son équipe à 70. Achane avait porté le score à 14-0 au premier quart à l’aide d’une course de huit verges pour le touché.

Hill a capté une passe de touché de 54 verges sur le premier jeu à l’attaque des Dolphins, terminant son match avec 157 verges de gains et neuf attrapés.

Achane a capté une passe de touché de 10 verges de Tagovailoa, la quatrième du match du quart-arrière, au quatrième quart. Jason Sanders a ensuite réussi le converti pour porter la marque à 56-13 et améliorer le record d’équipe de 55 points, qui avait été réalisé le 24 novembre 1977.

Plusieurs joueurs ont été retirés avant la fin du match par mesure préventive, tôt au quatrième quart, dont le quart-arrière Tua Tagovailoa et l’ailier espacé étoile Tyreek Hill.

« C’était comme si nous pourchassions les points et un record, a dit McDaniel. Ce n’est pas pour ça que nous sommes venus jouer. »

Les Dolphins ont établi un record d’équipe pour les points et ont terminé le match à deux du record de la NFL en saison régulière, réalisé en 1966 par Washington (maintenant appelé les Commanders), qui avait inscrit 72 points contre les Giants de New York.

Les Dolphins de Miami ont marqué le plus haut total de points dans un match de la NFL depuis 1966, dominant les Broncos de Denver 70-20, dimanche.

Les Packers gagnent 18-17 face aux Saints

PHOTO JEFFREY PHELPS, ASSOCIATED PRESS Le défenseur Kingsley Enagbare (55) et le demi de coin Keisean Nixon (25) des Green Bay Packers

Jordan Love a guidé les Packers vers une remontée au quatrième quart et la formation de Green Bay a eu raison des Saints de La Nouvelle-Orléans par la marque de 18-17, dimanche.

À son premier départ en carrière à domicile, Love a aidé son équipe à effacer un retard de 17 points au quatrième quart. Cette remontée s’est amorcée lorsque les Saints ont perdu les services du quart Derek Carr en raison d’une blessure à l’épaule.

« C’est toujours de la façon dont le match se termine, a affirmé Love. Ça faisait beaucoup de bien à la fin, c’est tout ce que je peux dire. »

Les Packers (2-1) ont marqué 18 points lors des 11 dernières minutes du match et ils ont remporté un 11e match d’ouverture à domicile de suite, ce qui constitue la plus longue séquence active de la NFL. Ils ont pris les devants quand Love a lancé une passe de touché de huit verges à Romeo Doubs, alors qu’il restait 2 : 56 à écouler.

Le substitut de Carr, Jameis Winston, a amené les Saints (2-1) en position d’inscrire des points, mais la tentative de placement de 46 verges de Blake Grupe est passée à la droite des poteaux. Il s’agissait d’un premier botté de précision raté pour Grupe en sept tentatives.

« Une journée tu es un héros et le lendemain tu es le vilain, a observé Grupe. J’ai bien joué lors des matchs préparatoires et j’ai connu un bon début de saison. Les gars ont fait le travail aujourd’hui et je dois être meilleur. »

Les Saints menaient 17-0 quand Carr s’est blessé à l’épaule au troisième quart, lors d’un des trois sacs de Rashan Gary. La table était donc mise pour que Love entame une remontée digne de son prédécesseur, Aaron Rodgers.

Love effectuait un quatrième départ en carrière dans la NFL, alors qu’il prend la relève de Rodgers. Le quadruple lauréat du titre de joueur le plus utile de la ligue a été échangé aux Jets de New York pendant la saison morte.

Love a complété 22 de ses 44 passes pour des gains aériens de 259 verges. Il a lancé une passe de touché et une interception en plus d’inscrire un majeur au sol.

Les coéquipiers de Love ont fait savoir qu’il avait gardé son calme, et ce, même si les Packers n’avaient toujours pas marqué à l’aube du quatrième quart.

« Si vous regardez les caméras, si vous l’observez dans le caucus, avant que le jeu commence, son calme est extraordinaire, a exprimé Doubs. C’est un trait de personnalité sur lequel je continue à mettre l’accent en ce qui le concerne parce que n’importe quel autre quart aurait perdu la tête en pareille situation. »

Les Packers sont devenus la troisième équipe au cours des 30 dernières années à gagner après avoir été blanchie par au moins 17 points après trois quarts. Les Panthers de la Caroline, contre les Eagles de Philadelphie le 21 octobre 2018, et les Titans du Tennessee, contre les Giants de New York le 26 novembre 2006, sont les autres.

Le placement de 38 verges d’Anders Carlson avec 11 minutes à faire a lancé le bal pour les Packers.

Dès leur possession suivante, Love a feinté la remise à Patrick Taylor avant de lui-même franchir la verge qui le séparait de la zone des buts. Love a ensuite rejoint Samori Toure lors du converti de deux points avec 6 : 58 à jouer.

Les Packers ont forcé un dégagement des Saints après trois jeux sans succès et ils ont repris le ballon à leur ligne de 20, avec 5 : 23 à faire. Une course de 24 verges de Love et une passe de 30 verges à Jayden Reed ont préparé le touché victorieux.

Winston a lancé une passe de 28 verges à Chris Olave et il l’a rejoint à nouveau deux jeux plus tard pour placer les Saints en position de tenter un placement.

