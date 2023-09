PHOTO RUSTY JONES, ASSOCIATED PRESS

(Florham Park) La saison d’Aaron Rodgers est terminée, mais il semble qu’il ne soit pas prêt à mettre un terme à sa carrière.

Dennis Waszak fils Associated Press

« La nuit est la plus sombre avant l’aube, a écrit le quart des Jets de New York sur Instagram mercredi soir. Je vais réapparaître à nouveau. »

Rodgers est absent pour la saison en raison d’une déchirure au tendon d’Achille gauche, subie lors du quatrième jeu de ses débuts avec sa nouvelle équipe, lundi soir.

Le quart de 39 ans n’avait pas fait de commentaires publics depuis sa blessure subie lors de la victoire de 22-16 de New York en prolongation, contre les Bills de Buffalo.

« Merci à chaque personne qui a contacté, appelé, texté ou rejoint via un ami, a écrit Rodgers. Ça signifie beaucoup pour moi, et je vais essayer de vous répondre bientôt.

« J’ai le cœur complètement brisé et je traverse toutes les émotions, mais je suis profondément touché par le soutien et l’amour. S’il vous plaît, gardez-moi dans vos pensées et vos prières alors que je commence le processus de guérison.

Rodgers a conclu le message par : « Fier de mes gars, 1-0. »

Il y avait des doutes quant à savoir si Rodgers envisagerait de prendre sa retraite. Rodgers aura 40 ans en décembre.

« Je n’en ai pas parlé avec lui, a dit l’entraîneur des Jets, Robert Saleh. Je serais très surpris si c’était ainsi qu’il allait se retirer. En même temps, il doit composer avec beaucoup de choses. Ça va être la dernière chose dont je vais lui parler. »

Saleh a ajouté que des consultations médicales détermineront les prochaines étapes. Rodgers devra être opéré ; il fait face à une convalescence et une rééducation longues et ardues.

Son arrivée dans la Grosse pomme a créé de grandes attentes chez les Jets, absents des éliminatoires depuis janvier 2011.

Les Jets se tournent vers Zach Wilson pour remplacer Rodgers.

Choix n° 2 du repêchage de 2021, Wilson a eu beaucoup de difficultés à ses deux premières saisons.

Saleh et les Jets insistent pour dire que Wilson s’est amélioré depuis la saison dernière, en grande partie grâce à la présence de Rodgers ces derniers mois.

« Il est devenu très confiant, a déclaré Saleh. Ses gestes sont plus fluides. Il fait si bien les choses fondamentales, et son jeu de pieds est incroyable. »

Les Jets ne s’attendent pas à ce que Wilson soit une réplique de Rodgers.

« Personne ne voit comme ça, a dit Saleh. Il a juste besoin d’être lui-même et de croire que lui-même est assez bon. »

Les Jets se préparent à rendre visite aux Cowboys de Dallas dimanche.