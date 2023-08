(Owings Mills) L’ancien porteur de ballon de la NFL Alex Collins, qui a joué cinq saisons avec les Seahawks de Seattle et les Ravens de Baltimore, est mort. Il avait 28 ans.

Associated Press

Les Seahawks ont publié un communiqué de la famille Collins, lundi soir. La cause de sa mort n’a pas été dévoilée.

« C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de notre bien-aimé Alex Collins ce matin, peut-on lire. Alex était chéri par sa famille et ses amis ainsi que par des partisans du monde entier. Tous ceux qui le connaissaient vraiment peuvent témoigner de son dynamisme, de sa détermination et de sa personnalité plus grande que nature. »

Collins a effectué 483 courses en carrière, obtenant des gains de 1997 verges au sol pour 18 touchés. Il a ajouté un majeur par la passe.

Précédemment, Collins a parcouru plus de 1000 verges au sol à chacune de ses trois saisons avec l’université d’Arkansas, de 2013 à 2015. Il est deuxième dans l’histoire du programme pour les verges au sol, derrière Darren McFadden.

« Nous sommes attristés par la mort tragique et soudaine d’Alex Collins, a réagi l’université. Il a été un Razorback légendaire et une meilleure personne encore. Son amour pour les Razorbacks et son désir de faire partie de l’équipe étaient indéniables. Il va nous manquer énormément. Nos pensées vont à sa famille et ses proches en ce moment difficile. »