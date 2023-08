PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Michael Oher, connu pour The Blind Side, demande la fin du mensonge

Michael Oher, l’ancien joueur étoile de la NFL connu pour avoir inspiré le film The Blind Side (L’Éveil d’un champion en français), a déposé une requête lundi auprès d’un tribunal successoral du Tennessee accusant Sean et Leigh Anne Tuohy de lui avoir menti en lui faisant signer des papiers les désignant comme ses tuteurs plutôt que ses parents adoptifs il y a près de vingt ans.

Associated Press

Dans la requête déposée lundi au tribunal des successions du comté de Shelby, Oher demande qu’il soit mis fin à la tutelle et qu’on lui rende compte de tout l’argent gagné grâce à l’utilisation de son nom et de son histoire. Il demande également à ce qu’on lui verse ce qui lui est dû, ainsi que les intérêts.

Il accuse la famille Tuohy de s’enrichir à ses dépens en continuant à se présenter « faussement et publiquement » comme ses parents adoptifs « jusqu’à la date du dépôt de cette requête ».

« Oher a découvert ce mensonge à son grand dam et dans l’embarras en février 2023, lorsqu’il a appris que la tutelle à laquelle il avait consenti en pensant qu’elle ferait de lui un membre de la famille Tuohy, ne lui permettait en fait d’avoir aucune relation familiale avec les Tuohy », selon la pétition légale.

Oher, qui n’a jamais été adepte du film sur sa vie, demande également dans sa requête que les Tuohy soient sanctionnés et obligés de payer des dommages-intérêts compensatoires et punitifs déterminés par le tribunal.

Steve Farese, avocat des Tuohy, a déclaré à l’Associated Press qu’ils allaient déposer une réponse aux allégations devant le tribunal, mais a refusé de faire d’autres commentaires. Il faisait partie des trois avocats assignés à comparaître devant le tribunal.

Leigh Anne Tuohy n’a pas répondu immédiatement à un courriel envoyé via son site web personnel. Son mari a déclaré au Daily Memphian que la mise sous tutelle a été faite pour satisfaire la NCAA, car Oher a envisagé le Mississippi, l’alma mater de Tuohy, pour ses études universitaires.

Sean Tuohy a déclaré que sa femme et lui mettraient fin à la tutelle si c’est ce que souhaite Oher.

« Nous sommes dévastés, a déclaré Sean Tuohy. C’est bouleversant de penser que nous pourrions gagner de l’argent sur le dos de l’un de nos enfants. Mais nous aimerons Michael à 37 ans comme nous l’aimions à 16 ans ».

Le film a été nommé aux Oscars et Sandra Bullock a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de Leigh Anne Tuohy.

Les détails

Oher accuse les Tuohy de n’avoir jamais entrepris de démarches juridiques pour obtenir sa garde auprès du ministère des Services sociaux du Tennessee avant qu’il n’atteigne l’âge de 18 ans. La demande de mise sous tutelle a été déposée quelques mois après les 18 ans d’Oher, en mai 2004.

Il a emménagé dans la famille Tuohy juste avant sa dernière année de high school et affirme qu’on lui a dit d’utiliser « maman » et « papa ». Dans la pétition, Oher déclare qu’on l’a encouragé à appeler l’avocate qui a déposé le dossier de curatelle « Tante Debbie » Branan.

Oher affirme également que les Tuohy lui ont fait signer des documents presque immédiatement après qu’il ait emménagé dans le cadre de la procédure d’adoption. Oher affirme qu’il a été « faussement informé » qu’il s’agirait d’une tutelle parce qu’il avait déjà 18 ans, mais que l’intention était l’adoption.

« À aucun moment les Tuohy n’ont informé Michael qu’ils auraient le contrôle ultime de tous ses contrats, et par conséquent, Michael n’a pas compris que si la tutelle était accordée, il renonçait à son droit de signer des contrats pour lui-même, » selon la pétition.

Un livre basé sur la vie d’Oher a été publié en septembre 2006. L’auteur, Michael Lewis, est décrit dans la pétition comme un ami d’enfance de Sean Tuohy. La pétition affirme que les tuteurs d’Oher ont entamé des négociations contractuelles pour les droits cinématographiques.

La pétition affirme qu’un accord a été conclu pour payer aux Tuohy, ainsi qu’aux enfants Sean Jr. et Collins, 225 000 $ plus 2,5 % des recettes nettes futures définies, sous réserve de la signature d’Oher. Un contrat intitulé « Life Story Rights Agreement » a été « prétendument signé par Michael Oher » et daté du 20 avril 2007, selon la pétition.

La pétition indique qu’Oher pense que la signature est similaire à la sienne, mais qu’il « n’a jamais signé ce document volontairement ou en toute connaissance de cause et que personne ne lui a jamais présenté ce contrat en lui expliquant qu’il signait un tel document ».

Dans la pétition, Oher demande une comptabilité complète de ses actifs et de la manière dont ils ont été utilisés, étant donné que l’histoire de sa vie a produit des millions de dollars et qu’il n’a rien reçu pour les droits de quelque chose qui n’aurait pas existé sans lui.

Oher a été le 23e choix au total en 2009, et il a passé ses cinq premières saisons avec les Ravens de Baltimore. Il a joué au total huit saisons dans la NFL, également pour les Titans du Tennessee et les Panthers de la Caroline.

Il a débuté 110 matchs et remporté un Super Bowl avec les Ravens. Il a également terminé deuxième dans les votes, derrière Percy Harvin du Minnesota, pour le titre de recrue offensive de l’année de l’Associated Press, après avoir commencé les 16 matchs de sa première saison au poste de plaqueur droit.

Oher, qui a eu 37 ans en mai, a joué pour la dernière fois en 2016. Il a été libéré en 2017 par la Caroline.