(Washington) Les clubs de NFL, le championnat de football américain, ont annoncé jeudi avoir accepté à l’unanimité la vente de la franchise des Commanders de Washington à un groupe d’investisseurs dirigé par Josh Harris et comprenant la légende du basket Magic Johnson.

Agence France-Presse

« Les clubs de NFL ont aujourd’hui approuvé à l’unanimité la vente des Commanders de Washington à Josh Harris et ses partenaires lors d’une réunion extraordinaire de la ligue à Minneapolis », a indiqué la NFL dans un communiqué.

Selon ESPN, les nouveaux propriétaires, qui avaient conclu et annoncé un accord mi-mai, ont déboursé 6,05 milliards de dollars, ce qui en ferait un nouveau record pour une franchise sportive d’Amérique du Nord si ce prix était confirmé.

Dan Snyder, le précédent dirigeant du club depuis 1999 visé par plusieurs enquêtes ces dernières années, part d’ailleurs par la petite porte puisque la NFL l’a également sanctionné d’une amende de 60 millions de dollars pour des irrégularités financières commises sous son mandat.

Harris, copropriétaire des 76ers de Philadelphie (basket) et des Devils du New Jersey (hockey) et actionnaire minoritaire du club anglais de Crystal Palace (football), dirige une société de gestion d’actifs et a grandi dans la banlieue de Washington.

Son groupe d’investisseurs comprend notamment David Blitzer, son partenaire commercial de longue date, Mitch Rales, homme d’affaires du Maryland, et le quintuple champion NBA avec les Lakers.