La ruée vers l’or pour les Alouettes ne se fera pas à l’Ouest, mais bien à l’Est. Lors de la semaine de repos, le club montréalais a trouvé une carte qui pourrait bien les mener à la terre promise.

Depuis quelques années déjà l’Association de l’Ouest vit dans son propre monde dans la LCF. Elle y abrite les meilleures formations du circuit, notamment les Blue Bombers de Winnipeg et les Lions de la Colombie-Britannique. Cela dit, la voie est dégagée dans l’Est et il n’en fallait pas plus pour les Alouettes pour partir dans cette expédition jusqu’ici ponctuée de succès.

Quels sont ses outils pour cette grande traversée ? La défensive ? Ou bien l’offensive ? Peut-être les unités spéciales ? Si aucune des facettes est dominante, collectivement, elles livrent toutes la marchandise. En fait, chaque phase de jeu a marqué un touché face aux Tiger-Cats d’Hamilton et c’est ainsi que les Montréalais se sont imposés 38-12, vendredi soir au Tim Hortons Field.

Même si les Alouettes ont été prises en défaut en profondeur à quelques occasions et que les Ticats devaient composer avec l’absence de quelques cadres, dont le quart-arrière Bo Levi Mitchell, leur performance a été plus qu’intéressante.

D’ailleurs, pour la première fois depuis 2011, les Moineaux ont entamé la campagne avec un dossier de 2-0. Ils n’ont aussi accordé aucun touché depuis le début de la saison. Ils n’avaient pas réalisé ce genre de séquence sur deux matchs depuis août 2009. Bref, les choses tournent assez rondement jusqu’ici.

L’émule de Eugene Lewis

Auston Mack. Un nom qui risque d’être prononcé et écrit assez souvent cette saison.

Le receveur avait atteint le plateau des 100 verges lors de la première semaine d’activité contre le Rouge et Noir d’Ottawa, mais n’avait pas été en mesure d’obtenir de majeur. Cette semaine c’est l’inverse, avec 81 verges gagnées, mais surtout deux touchés assez précieux.

L’ancien des 49ers de San Francisco et des Giants de New York s’est offert comme une option plus qu’intéressante, réussissant des attrapées clés. Qui plus est, les Alouettes avaient besoin que des receveurs se lèvent après les départs de Eugene Lewis et Jake Wieneke.