(Montréal) Aucun adversaire n’est à prendre à la légère dans la Ligue canadienne de football. Encore moins un adversaire qui a perdu ses deux premiers duels et qui disputera son premier match à domicile cette saison.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

C’est dans ce scénario que joueront les Alouettes de Montréal (1-0), vendredi, quand ils rendront visite aux Tiger-Cats à Hamilton (0-2).

Ces derniers ont subi la défaite à leurs deux premières sorties sur les pelouses des Blue Bombers de Winnipeg et des Argonauts de Toronto, peut-être la meilleure équipe du circuit et les champions en titre.

« C’est clair qu’ils vont en donner un peu plus et que leur premier match à domicile, ils ne voudront pas perdre cela, a déclaré le maraudeur Marc-Antoine Dequoy plus tôt cette semaine. Ils avaient deux matchs difficiles sur la route contre Winnipeg et Toronto. On s’attend à ce qu’ils laissent tout sur le terrain dans ce match. J’ai l’impression qu’ils ne voudront pas se retrouver 0-3. »

« Ce sera un gros test : ils sont désespérés de remporter un premier match et ce sera leur premier match à domicile, a pour sa part déclaré le quart Cody Fajardo. Ils feront tout pour mettre fin à leur série de défaites. Il faudra être prêts. »

Ce à quoi ce sont affairés les Alouettes toute la semaine : améliorer chacun des aspects de leur jeu.

« On ne peut que contrôler ce qu’on peut contrôler. On ne peut pas contrôler la façon dont ils se sentent ou la façon dont ils vont jouer, a noté l’entraîneur-chef Jason Maas. Oui, ils ont une fiche de 0-2. Oui, ce sera leur premier match à domicile. On ne peut que contrôler notre effort et ce qu’on va apporter sur le terrain. Ça revient à notre préparation. De la façon dont nous nous sommes préparés, on s’attend à un bon résultat. »

Les Tiger-Cats ont fait l’acquisition du vétéran quart Bo Levi Mitchell au cours de l’hiver. Levi Mitchell n’a pas été à son meilleur au cours des deux premières rencontres dans son nouvel uniforme et il n’amorcera même pas le troisième. Blessé dans l’affrontement contre les Argos, il n’a pas terminé la rencontre.

C’est l’ex-Alouettes Matthew Shiltz qui l’a complétée et c’est à lui qu’Orlondo Steinauer confiera les rênes de son attaque cette semaine.

« C’est le même système, mais je sais que Shiltz peut utiliser davantage ses jambes (que Levi Mitchell), ce sera à surveiller, a indiqué Maas. Mais nous avons affronté ces gars en matchs préparatoires : je ne sais pas à quel point ils vont avoir modifié leur style de jeu.

« Ce que Shiltz apporte, c’est qu’il est plus porté à sortir de sa pochette, a poursuivi l’entraîneur. Pour le reste, c’est un très bon quart et on sait qu’il va utiliser leur système de jeu à son plein potentiel. »

« Au fil des ans, vous voyez ce que les quarts sont capables de faire dans cette ligue. Matt est là depuis un certain nombre d’années et on sait ce qu’il fait, a noté le coordonnateur à l’attaque des Alouettes Anthony Calvillo, qui sait de quoi il parle quand il analyse les quarts-arrières. Il bouge mieux que (Levi Mitchell). Noel (Thorpe, le coordonnateur en défense) doit davantage se soucier de cela. »

En plus de se soucier de l’attaque des Ti-Cats, les Alouettes devront se soucier de la leur. Après une première série explosive face au Rouge et Noir d’Ottawa, l’attaque montréalaise est tombée dangereuse en panne, ne générant que 324 verges au total (63 par la course seulement) et 14 premiers essais.

« On aspire à être l’une des bonnes attaques dans la ligue et nous n’avons pas joué à la hauteur de nos attentes dans les premiers matchs, a indiqué Fajardo. Nous en avons fait suffisamment pour gagner, mais je m’attends à une bien meilleure performance de notre part cette semaine, y compris de ma part. »