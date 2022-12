(Philadelphie) Le quart des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts ne devrait pas jouer samedi en raison d’une entorse à l’épaule droite, ce qui signifie que Gardner Minshew serait le partant contre les Cowboys, à Dallas.

Associated Press

Hurts s’est blessé sur un dur plaqué dans la victoire acquise à Chicago, dimanche. Les Eagles ont la meilleure fiche de la NFL à 13-1 et remporteraient le titre de la section Est de la Nationale et s’assureraient du premier rang de l’Association avec une victoire contre les Cowboys.

Le jeune quart de 24 ans a complété 22 passes de touché et amassé 3472 verges de gains cette saison, en plus de courir pour 747 verges et 13 touchés. Ses 35 touchés le placent à égalité au premier rang de l’histoire des Eagles, avec Randall Cunningham, qui a réussi l’exploit en 1990.