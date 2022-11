PHOTO DREW COSTLEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le procureur général du District of Columbia a déclaré qu’il convoquera une conférence de presse pour discuter des Commanders de Washington jeudi. Ce sera le plus récent rebondissement dans la saga de cette concession de la NFL, qui fait l’objet de nombreuses enquêtes à l’extérieur du terrain.

Stephen Whyno Associated Press

Le bureau du procureur général du D. C. Karl A. Racine a annoncé mercredi qu’il effectuera une annonce majeure en lien avec l’équipe. Aucun autre détail n’a été révélé.

Le bureau de Racine avait déclenché une enquête portant sur l’équipe à peu près au même moment où un comité de surveillance et de réforme du gouvernement américain transférait son dossier, ouvert en raison du climat toxique qui régnait sur le lieu de travail, à la Commission fédérale du commerce pour de potentielles irrégularités financières.

Les Commanders font l’objet de nombreuses enquêtes du procureur général du D. C., de celui de la Virginie-Occidentale, du Congrès américain et de la NFL. Le porte-parole de la ligue Brian McCarthy a mentionné la semaine dernière que l’enquête de l’ex-procureure générale des États-Unis Mary Jo White commandée par la ligue est toujours en cours et qu’il n’y a toujours pas d’échéanciers pour la compléter.

Les propriétaires des Commanders, Dan et Tanya Snyder, ont annoncé la semaine dernière qu’ils avaient retenu les services de’Bank of America Securities’pour explorer les diverses options de vente de l’équipe. Un porte-parole de l’équipe a répété que « toutes les options » étaient sur la table pour la vente d’une concession dont la valeur atteindrait 5,6 milliards US, selon le magazine Forbes.