(Kansas City) Patrick Mahomes a lancé quatre passes de touché à Travis Kelce, a aidé son équipe à effectuer une remontée de 17 points malgré une décision douteuse des officiels et les Chiefs de Kansas City ont prolongé leur séquence victorieuse contre les Raiders de Las Vegas en remportant 30-29, lundi soir.

Associated Press

Les Chiefs l’ont fait malgré des bévues en défense, allouant notamment des passes de touché de 58 et 48 verges de Davante Adams. Ils se sont aussi vu décerner une pénalité pour rudesse sur le plaqueur défensif Chris Jones, ce qui a annulé un revirement avant la mi-temps.

Alors que les Chiefs (4-1) menaient 30-23 en raison d’une tentative de transformation de deux points ratée sur le dernier touché de Kelce, Adams a obtenu son deuxième majeur de la rencontre.

Cependant, plutôt que de botter et obtenir un point supplémentaire pour créer l’égalité, l’entraîneur des Raiders, Josh McDaniels, a également opté pour la transformation de deux points.

Et à l’instar des Chiefs, elle fut infructueuse. Josh Jacobs, qui a malmené la défense des Chiefs toute la soirée, a été bloqué à la ligne des buts avec 4 : 29 à jouer.

Les Raiders ont récupéré le ballon une dernière fois avec moins de trois minutes à faire. Une longue passe à Adams, près des lignes de touche, a semblé mettre les Raiders en bonne position de réussir un placement.

Toutefois, le jeu a été revu et Adams n’a pas réussi à mettre ses deux pieds dans les limites du terrain. Lors d’un quatrième essai, où une verge était nécessaire et qu’il restait 47 secondes au chrono, Carr a tenté de rejoindre Adams. Mais le receveur Hunter Renfrow est entré en collision avec son coéquipier et les deux joueurs sont tombés et la passe a été errante.

Carr a terminé avec la soirée avec des gains de 241 verges par la passe. Jacobs a couru pour 133 verges et un majeur, alors que les Raiders (1-4) ont perdu contre les Chiefs pour la quatrième fois de suite.

Dans la défaite, Daniel Carlson a réussi trois placements en autant de tentatives, portant sa série à 38 d’affilée.