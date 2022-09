Comme le veut la coutume, la nouvelle saison de la NFL s’est amorcée avec une rencontre impliquant les champions en titre, jeudi soir. Un duel au SoFi Stadium qui opposait les champions de 2021, les Rams, à l’équipe qui est considérée comme la favorite pour remporter le Super Bowl cette année, les Bills de Buffalo.

Miguel Bujold La Presse

Et les Bills ont montré pourquoi il y a autant d’optimisme à leur égard en remportant une victoire facile de 31-10. À l’exception du deuxième quart, Josh Allen et les Bills n’ont jamais été inquiétés.

Allen a réussi ses 10 premières passes et a permis aux Bills de marquer un touché dès leur première série, un attrapé de 26 verges de Gabriel Davis. Sa 11e passe a toutefois été interceptée, Terrell Lewis ayant arraché le ballon des mains du receveur Isaiah McKenzie. Le quart-arrière n’a rien eu à se reprocher sur ce jeu.

Les Bills ont été victimes de deux autres revirements avant la fin de la première demie, qui ont mené à 10 points des Rams. Cooper Kupp a signé un superbe touché en parvenant à garder les deux pieds dans la zone des buts, un jeu de 4 verges, puis sur le dernier jeu de la première demie, Matt Gay a créé l’égalité 10-10 grâce à un placement de 57 verges.

C’est le plus près qu’allaient s’approcher les Rams. À partir du troisième quart, ils ont été dominés des deux côtés du ballon.

Les Bills ont marqué un touché à chacune de leurs trois premières possessions de la deuxième demie pour faire 31-10. Les Rams, eux, avaient l’air de jouer un autre match préparatoire.

Pour un club qui célébrait son championnat pour la dernière fois devant ses partisans, disons que les Rams n’ont pas joué avec beaucoup de conviction. Le mauvais côté de ces immenses nouveaux stades, c’est que l’avantage du terrain se perd souvent puisqu’il y a toujours beaucoup de partisans des visiteurs. On repassera pour l’ambiance.

Allen et l’attaque des Bills ont joué comme ils l’avaient fait lors de leurs deux matchs éliminatoires de janvier dernier. À l’exception des trois qui se sont terminées par un revirement, ils ont marqué à toutes leurs séries offensives. Leur botteur de dégagement n’a même pas eu à traverser les lignes blanches.

En parfait contrôle durant tout le match, Allen a réussi 26 de ses 31 passes pour 297 verges, 3 touchés et 2 interceptions. Il a également marqué un touché au sol de 4 verges. À part sa deuxième interception, Allen a offert une performance sans bavure et ça ne risque pas d’être la dernière. Un joueur spécial.

L’entraîneur-chef Sean McDermott devra toutefois évaluer s’il n’est pas trop risqué qu’Allen coure aussi souvent avec le ballon, lui qui a mené les Bills avec 56 verges en 10 courses. Il évite rarement le contact et a été frappé solidement à quelques reprises, jeudi soir. Une blessure est si vite arrivée.

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS Cooper Kupp

Kupp et qui d’autre ?

Quatrième receveur de l’histoire à mener la ligue pour le nombre d’attrapés, les verges aériennes et les touchés en 2021, Kupp a connu un autre très bon match en lever de rideau avec 13 attrapés pour 128 verges et son touché.

Le problème pour les Rams, c’est qu’il n’y a aucun autre de leurs receveurs qui s’est démarqué. Obtenu sur le marché des joueurs autonomes, Allen Robinson II a attrapé une seule passe et l’ailier rapproché Tyler Higbee a fini deuxième avec 39 verges. La tertiaire des Bills jouait pourtant sans son meilleur demi de coin, Tre’Davious White, et a fait appel à plusieurs joueurs peu expérimentés. Les Rams ont été incapables d’en profiter.

PHOTO ASSOCIATED PRESS Von Miller célèbre après la victoire des siens jeudi.

Matthew Stafford a été victime de 3 interceptions et de 7 sacs, dont 2 de Von Miller, qui effectuait un retour à Los Angeles. Gagnant du Super Bowl avec les Broncos de Denver en 2014 et avec les Rams la saison dernière, Miller espère devenir le premier joueur de l’histoire à le gagner avec trois équipes différentes.

Les Bills espèrent que la présence de Miller propulsera leur défense à de nouveaux sommets et ils ont touché des dividendes dès le premier match. Le front défensif des Bills est à la fois imposant et explosif, et possède beaucoup de profondeur. Non, il n’y a pas trop de faiblesse dans cette équipe !

Si les Rams ne savaient pas que tout serait à refaire, ils le savent ce matin. Il leur faudra plus que le brio de Kupp et d’Aaron Donald pour rester parmi les meilleures équipes de la Nationale. Leur priorité devrait être de mieux protéger Stafford. La retraite d’Andrew Whitworth leur fera peut-être plus mal qu’on l’avait cru.

La bonne nouvelle, c’est qu’ils disputeront 16 autres matchs et qu’ils ne reverront plus les Bills à moins que ce soit au Super Bowl.