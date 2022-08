Rourke, McManis et Rhymes, joueurs du mois d’août

(Toronto) Le quart des Lions de la Colombie-Britannique Nathan Rourke, le secondeur des Argonauts de Toronto Wynton McManis, ainsi que le receveur des Lions Dominique Rhymes sont les joueurs du mois d’août dans la Ligue canadienne de football.

La Presse Canadienne

Rourke a complété 95 de ses 120 passes (79,2 %) au cours de ses trois départs pour 1340 verges de gains et neuf touchés. Il a ajouté 96 verges et trois touchés par la course.

Le natif de Victoria a mené les Lions à trois victoires, mais il a subi une blessure au pied à sa dernière sortie, contre les Roughriders de la Saskatchewan, qui pourraient le tenir à l’écart du jeu pour le reste de la saison.

Rourke mène la ligue pour les verges par la passe (3281) et les touchés par la passe (25). Il détient pour l’instant la marque de passes complétées en une saison avec 79,2 %, pour un minimum de 250 passes tentées.

McManis a réussi 33 plaqués en quatre rencontres pour les Argos, en plus de trois autres au sein des unités spéciales, d’un sac et d’un échappé provoqué. Il mène la ligue pour les plaqués (69) et les jeux défensifs (85).

Rhymes a quant à lui capté 27 passes pour 402 verges et quatre touchés en quatre matchs. Il mène la LCF avec 893 verges de gains par la passe et neuf touchés à la réception.