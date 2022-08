Bon an, mal an, il est toujours difficile de prédire de quelle façon les choses se dérouleront dans l’Est de la Nationale. C’est notamment parce que les Cowboys de Dallas sont toujours imprévisibles. À Philadelphie, toute la pression est sur Jalen Hurts, tandis que les Commanders de Washington, eux, espèrent que leur défense jouera à la hauteur de leur potentiel. Chez les Giants de New York, l’heure de la dernière chance a sonné pour quelques joueurs clés. Voici le sixième de notre série de huit textes en vue de la nouvelle saison de la NFL.

Miguel Bujold La Presse

Les Cowboys atteindront-ils le Super Bowl pour la première fois en 27 ans ?

Tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas obtenu un peu de succès dans les éliminatoires, on ne pourra pas vraiment les considérer comme des aspirants légitimes. Au cours des 27 dernières années, ils n’ont même pas obtenu l’une des 54 places disponibles pour disputer une finale de conférence… En comparaison, de 1970 à 1995, Dallas avait participé à la finale de la Nationale 14 fois ! Comme c’est souvent le cas, ce n’est pas une question de talent. Les Cowboys possèdent d’excellents joueurs, dont Dak Prescott, Zack Martin, CeeDee Lamb, Micah Parsons et Trevon Diggs. Le problème, c’est qu’ils n’ont toujours pas appris à gagner les matchs importants.

Est-ce que Mike McCarthy est l’homme de la situation à Dallas ?

Le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, a dit qu’il n’aurait pas gardé McCarthy s’il ne croyait pas que son équipe pouvait gagner un championnat avec lui. McCarthy a remporté un Super Bowl avec les Packers de Green Bay il y a 12 ans, mais sa cote a considérablement baissé depuis. Il a souvent pris des décisions douteuses depuis qu’il dirige les Boys, et son arrivée n’a pas réglé l’inconstante du club. Sean Payton a dit vouloir s’accorder une année de repos avant de revenir dans le monde du coaching. Depuis le temps que les rumeurs d’une union entre lui et les Cowboys circulent, personne ne serait étonné de le voir sur les lignes de côté en 2023.

Le quart-arrière Jalen Hurts s’établira-t-il comme un bon partant au cours des prochains mois ?

On sait déjà que Hurts est l’un des meilleurs quarts de la NFL avec ses jambes, lui qui a mené les joueurs à sa position et les Eagles avec 784 verges au sol en 2021. Mais est-il capable d’être un passeur de qualité ? On devrait obtenir la réponse cette saison, puisque les Eagles ont acquis l’excellent A. J. Brown des Titans du Tennessee. Brown se joint à un groupe de receveurs qui comprend également DeVonta Smith, qui a fini premier de l’équipe avec 916 verges par la passe à sa première saison, l’ailier rapproché Dallas Goedert, ainsi que les receveurs de soutien Zach Pascal, Quez Watkins et Jalen Reagor. Hurts est également protégé par une très bonne ligne, alors il n’y a plus d’excuse. S’il ne joue pas bien, les Eagles seront en bonne position pour trouver son successeur au repêchage, puisqu’ils possèdent deux choix de premier tour.

PHOTO MATT ROURKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jalen Hurts, quart-arrière des Eagles de Philadelphie

La défense des Commanders jouera-t-elle à la hauteur de son potentiel ou l’a-t-on surestimée ?

Ce serait difficile pour l’unité de ne pas être supérieure à celle de l’année dernière, mais il reste à voir jusqu’à quel point. L’organisation est optimiste quant à son attaque grâce à l’acquisition du vétéran quart Carson Wentz et à la sélection de l’ailier espacé Jahan Dotson au premier tour, mais le succès de cette équipe passe par sa défense. Les Commanders ont quatre anciens premiers choix sur leur front défensif, dont Chase Young, et de bons demis de coin en William Jackson III, Kendall Fuller et le Québécois Benjamin St-Juste, dont la saison recrue a malheureusement été marquée par les commotions cérébrales. Si la défense de Jack Del Rio rebondit, les Commanders pourraient se battre pour le premier rang dans l’Est. Si elle ne le fait pas, l’entraîneur-chef Ron Rivera ne sera probablement pas de retour dans la capitale américaine en 2023.

Où s’en vont les Giants ?

Pas sûr qu’eux-mêmes le sachent… Ce que l’on sait, c’est qu’il s’agira de la dernière chance du quart-arrière Daniel Jones de se faire justice avec l’équipe. Les Giants ont choisi de ne pas se prévaloir de l’année d’option à son contrat pour 2023. Si Jones et l’attaque continuent d’en arracher, le demi Saquon Barkley, qui a été le deuxième espoir sélectionné en 2018, et le receveur Kenny Galloday, qui touche un salaire annuel de 18 millions, sont deux autres joueurs qui pourraient se retrouver au chômage. Heureusement pour ces trois joueurs et l’attaque, le nouvel entraîneur-chef Brian Daboll est considéré comme l’une des bonnes têtes du football américain sur le plan du jeu offensif. La défense n’a pas été aussi mauvaise que l’attaque en 2021, mais on ne parle certainement pas d’un groupe dominant. Les Giants ont une fiche de 22-59 depuis 2017 et ont déjà eu cinq entraîneurs-chefs depuis le départ de Tom Coughlin après la saison 2015.