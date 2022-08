(Little Rock) L’ex-entraîneur-chef des Raiders Jon Gruden dit être « honteux » au sujet de ses courriels offensants qui lui ont coûté son poste et qu’il espère que le football lui offre une nouvelle chance.

Associated Press

Gruden a parlé publiquement de cette histoire pour la première fois depuis qu’il a démissionné de son poste en octobre dernier mercredi, au Little Rock Touchdown Club. Il a démissionné après que le New York Times et le Wall Street Journal eurent publié des courriels envoyés entre 2011 et 2018 contenant des commentaires, racistes, homophobes et misogynes.

Celui qui a longtemps été analyste à la télévision s’est dit « honteux » et qu’il « ne cherchait pas d’excuses » pour ses courriels. Il dit croire être une bonne personne et que bien qu’il ait commis des erreurs, il demande à être pardonné et espère obtenir une seconde chance.

Lorsqu’il a remis sa démission, il lui restait encore plus de six ans à écouler à son contrat de 10 ans et 100 millions US. Le propriétaire des Raiders, Mark Davis, a déclaré l’an dernier que l’équipe avait trouvé un accord avec Gruden au sujet de ces six dernières années de contrat. Les termes de ce règlement n’ont pas été divulgués.

Gruden a déposé une poursuite contre la NFL, prétextant à une campagne malicieuse montée contre lui et utilisée par la ligue et son commissaire, Roger Goodell, pour détruire sa carrière en faisant couler ces vieux courriels.

La ligue nie avoir coulé ces courriels.

Un juge du Nevada a statué en faveur de Gruden en mai, empêchant la NFL de porter cette cause en arbitrage seulement. La NFL a porté ce jugement en appel.