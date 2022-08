Lorsqu’il est au sommet de sa forme, Vernon Adams fils est l’un des joueurs les plus électrisants de la LCF, comme on l’a vu en 2019 lorsqu’il a été nommé le joueur par excellence de la division Est.

L’histoire de Vernon Adams fils avec les Alouettes s’est terminée comme elle avait débuté. Un peu plus de six ans après avoir été obtenu des Lions de la Colombie-Britannique en retour d’un premier choix, Adams fils a été échangé à ces mêmes Lions en retour d’un premier choix, mercredi, un dénouement plein de sens pour tous les côtés.

Miguel Bujold La Presse

Les Alouettes ont gagné de l’espace sous le plafond salarial, économisé de l’argent et obtenu un premier choix. Les Lions ont amélioré leur groupe de quarts pour sauver une saison prometteuse qui risquait d’être bousillée par la blessure du Canadien Nathan Rourke. Et Adams fils, lui, aura la chance de jouer, tout en s’approchant de sa famille et de son domicile dans la région de Seattle.

Danny Maciocia a confirmé que plusieurs équipes avaient de l’intérêt pour Adams fils, qui est guéri de la blessure au coude droit qui lui avait fait rater les quatre derniers matchs des siens. Les deux hommes discutaient de la possibilité d’une transaction depuis des semaines jusqu’à ce que le scénario idéal ne se présente.

« Dans les trois ou quatre derniers jours, on a discuté à deux reprises, et il m’a demandé de vérifier s’il y avait une possibilité qu’il puisse jouer ailleurs. Il y avait déjà des équipes intéressées qui m’appelaient sur une base régulière », a expliqué Maciocia, qui avait deux offres sur la table pour le quart de 29 ans.

« S’il y avait une occasion d’aider quelqu’un comme Vernon Adams en lui permettant de se rapprocher de sa famille et d’aller jouer avec une équipe qui a une fiche gagnante et qui a besoin d’un quart-arrière, pourquoi ne pas le faire ? »

« Il ne faut pas oublier qu’on obtient un choix de première ronde. On connaît tous l’historique de cette équipe avec les choix de première ronde, on a été plusieurs années sans en avoir », a dit le DG, qui a rappelé que l’équipe avait repêché plusieurs joueurs prometteurs avec des choix haut placés depuis quelques années, dont Tyson Philpot, Tyrell Richards, Pier-Olivier Lestage et Marc-Antoine Dequoy.

Maciocia a également confirmé que la décision avait été influencée par le plafond salarial. Trevor Harris touchera des primes rattachées à son temps de jeu au terme de la saison…

« Je ne cacherai pas que ç’a été un facteur. Est-ce que ça aurait pu continuer de fonctionner ? Peut-être. Mais il y avait des décisions à prendre dans les prochaines semaines. Quelqu’un allait devoir écoper. »

Maciocia n’a par ailleurs voulu ni confirmer ni infirmer la rumeur voulant que Gary Stern bloquait une transaction impliquant Adams fils. C’est ce qu’a rapporté TSN au sujet du propriétaire minoritaire du club.

Un risque

Lorsqu’il est au sommet de sa forme, Adams fils est l’un des joueurs les plus électrisants de la LCF, comme on l’a vu en 2019 lorsqu’il a été nommé le joueur par excellence de la division Est.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Lorsqu’il est au sommet de sa forme, Vernon Adams fils est l’un des joueurs les plus électrisants de la LCF.

« Je sentais que nous avions deux des cinq meilleurs quarts de la ligue dans notre équipe. Alors je pense que les Lions viennent d’ajouter l’un des cinq meilleurs, je suis certain qu’il fera un bon travail », a dit Harris, qui s’est entretenu avec Adams fils, mercredi matin.

« Son potentiel est illimité et je lui ai dit ce matin qu’il gagnerait plusieurs titres du joueur par excellence, ce n’est qu’une question de temps. »

Dans une ligue où les bons quarts sont loin d’être monnaie courante, Maciocia sait qu’il a pris un risque en se défaisant d’Adams fils.

« Il y a toujours un risque. […] On est contents avec Dominique Davis et on est excités d’avoir quelqu’un comme Davis Alexander avec nous. »

« Si je n’avais pas été à l’aise, la transaction n’aurait pas été conclue. Je suis à l’aise avec nos deux quarts réservistes [Davis et Alexander] et nos entraîneurs partagent la même opinion. »

« Depuis que Trevor est le partant, on voit les résultats, que ce soit avec notre fiche ou du fait qu’on est capables de bien distribuer le ballon », a noté Maciocia.

« Il reste que Vernon est un excellent quart-arrière, qui bénéficiera probablement d’un changement. »

Parmi tous les membres des Alouettes, c’est sûrement pour Eugene Lewis que l’échange d’Adams fils a eu le plus grand effet. Les deux joueurs sont des amis proches, qui passaient beaucoup de temps ensemble à l’extérieur du terrain.

« D’un côté, je suis super heureux pour lui. V. A. est l’un des joueurs les plus talentueux de cette ligue et son potentiel est immense. Je suis heureux qu’il puisse jouer. Mais c’est difficile pour moi. […] Sur le plan humain, et égoïstement, je suis déçu », a lancé le receveur étoile.