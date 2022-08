(Montréal) Avec la suspension imposée à Christophe Normand au retour de leur semaine de congé, les Alouettes se trouvent avec un trou béant dans le centre-arrière. La formation montréalaise envisage toutefois plusieurs scénarios pour pallier cette perte.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Normand, arrêté la semaine dernière puis accusé de leurre d’une personne qu’il croyait être âgée de moins de 16 ans, un geste qui serait survenu le 9 août dernier, était l’un des meilleurs de sa profession depuis quelques saisons.

Le rôle de centre-arrière est obscur, mais combien nécessaire : il agit comme bloqueur sur plusieurs jeux au sol en plus de venir en soutien sur les blocs sur la passe. C’est pourquoi trois scénarios sont envisagés par les Alouettes.

« C’est une pièce difficile à remplacer : ce joueur était l’un des meilleurs à sa position dans la ligue depuis deux ou trois ans, a indiqué André Bolduc, adjoint à l’entraîneur-chef et entraîneur des demis. On va donc utiliser tout le monde collectivement. “P. O.” (Pier-Olivier) Lestage va prendre une partie de ça. Alexandre Gagné va en prendre une partie. On va ajouter des receveurs, comme Régis Cibasu, qui a un gros gabarit et qui peut faire des choses pour moi, c’est certain.

« C’est quand même la LCF : il y a plusieurs schémas à cinq receveurs sur le terrain. Sauf que nous, on courait bien avec un centre-arrière. Il y a des choses que j’ai déjà faites dans le passé qui vont revenir ; des choses qui fonctionnent super bien. Donner plus de temps de jeu à “P. O.”, ça va être bon pour lui, afin de le préparer pour quand il va se retrouver sur le terrain à temps plein. »

Le joueur de ligne à l’attaque, qui s’est joint aux Alouettes il y a quelques semaines après avoir été retranché du camp des Seahawks de Seattle, n’en demandait pas plus.

« C’est certain que je m’attends à avoir plus de responsabilités avec un partant en moins, a dit Lestage. Je suis prêt pour ça. Je suis très heureux de pouvoir jouer davantage. J’ai hâte de voir comment ça va se passer dans le match (de vendredi). »

Gagné, listé comme centre-arrière sur le site des Alouettes mais surtout utilisé au sein des unités spéciales — où il excelle cette saison — ne sera pas en territoire complètement inconnu.

« Je suis quand même à l’aise à la position, car l’an dernier, je m’entraînais avec l’attaque et je connais bien le livre de jeux, a noté Gagné. Ce n’est pas quelque chose de nouveau : je me préparais toujours afin de remplacer Christian en cas de blessure. Ce n’est donc pas une nouvelle routine, mais seulement que l’opportunité viendra plus souvent sur le terrain. »

En plus de Cibasu (six pieds trois, 232 livres) qui pourrait être inséré comme « receveur-bloqueur » sur certains jeux, la recrue Tyson Philpot, remis de sa commotion cérébrale subie dans le dernier match des Alouettes, contre les Tiger-Cats d’Hamilton, pourrait également être mis à contribution.

« Peu importe de quelle façon l’équipe aura besoin de moi, je serai heureux de tout faire pour elle, a dit Philpot. Le plus d’occasions de jouer que j’aurai, le mieux je me porterai. »

L’absence de Normand ne forcera pas Bolduc Anthony Calvillo, qui appelle les jeux en attaque, à revoir à la baisse leur cahier de jeux. Au contraire.

« Il n’y a pas de jeu qu’on doive retirer, a assuré Bolduc. Le système est le même. Avant lui, il y avait Spencer Moore. Maintenant, Christian est parti et je vais le remplacer par d’autres gens. On s’est adapté au départ de William Stanback, on va pouvoir s’adapter à cela. On a un bon deal avec nos porteurs de ballon, Alex qui est encore là et Cibasu : on aime bien ce qu’il nous donne avec son gabarit. »

Le premier test aura lieu vendredi, quand le Rouge et Noir d’Ottawa sera le visiteur au stade Percival-Molson.