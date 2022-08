(Montréal) Les Alouettes ont joué devant leur plus grosse foule de la saison, samedi. En plus d’avoir assisté à un spectacle relevé, les 21 024 spectateurs réunis au Stade Percival-Molson ont eu un impact considérable dans les dernières minutes de la victoire in extremis de 29-28 de leurs préférés.

Miguel Bujold La Presse

Bruyante au possible, la foule a empêché Matt Shiltz et les Tiger-Cats de Hamilton de communiquer adéquatement lors de leur dernière série, qui s’est malgré tout terminée par un placement de 51 verges de Seth Small, qui donnait les devants 28-26 aux visiteurs avec 37 secondes à jouer.

Mais pour un deuxième match consécutif, les Als ont résisté et sont parvenus à soutirer 2 points au classement grâce à une série orchestrée par Trevor Harris et au botté victorieux de 48 verges de David Côté sur le tout dernier jeu.

« J’étais dans ma bulle et je me sentais bien. C’est un botté gagnant, mais c’est une répétition parmi tant d’autres comme on en fait des centaines et des milliers de fois en pratique », a dit l’imperturbable botteur.

Dès que le botté a franchi les poteaux jaunes, les coéquipiers de Côté se sont rués vers lui pour le féliciter et célébrer pendant que la foule s’époumonait et dansait dans les estrades.

« C’était une très belle sensation ! Je peux vous dire que j’ai reçu passablement de claques sur la tête ! » a raconté Côté, souriant. « J’ai aussi entendu la foule hurler de joie lorsque j’ai réussi le botté. »

La foule a vraiment dérangé Hamilton, selon moi. On l’a vu à la fin. Ça faisait longtemps que je n’avais pas entendu une foule aussi bruyante. David Côté

« On doit donner crédit à notre foule. L’ambiance m’a rappelé celle qu’il y avait lors de nos matchs en 1998, 1999 et 2000, à l’époque d’AC (Anthony Calvillo) et de Mike Pringle », a dit Danny Maciocia.

C’est un juste retour du balancier pour Côté, qui avait coûté une victoire aux siens en ratant un court placement à Toronto en début de saison. Flegmatique comme il est, parions qu’il gagnera plus de matchs qu’il en perdra dans sa carrière.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE David Côté et Joseph Zema, des Alouettes, samedi à Montréal

« David m’avait dit avant le match qu’il serait confortable jusqu’à 52 verges de ce côté du terrain », a raconté l’entraîneur-chef par intérim. « Il est tellement calme. »

Harris, aussi, a démontré beaucoup de calme. Après avoir lancé une interception au 1er quart, le quart-arrière a excellé, surtout au 4e quart. Il a complété 24 de ses 31 passes pour 382 verges et 3 touchés.

« C’était important de donner une victoire à nos partisans. Ils nous ont vraiment soutenu aujourd’hui et lorsqu’ils sont aussi nombreux, ça nous aide énormément », a commenté Harris.

À son retour à Montréal, Shiltz a été bon, lui aussi (27 en 39 pour 303 verges et 2 touchés). Shiltz a joué pour les Alouettes de 2017 à 2021.

On ridiculise souvent le concept des simples dans la LCF. Et, samedi, c’est ultimement un simple de Côté qui s’est avéré la différence. La marque était de 25-18 en faveur des Tiger-Cats lorsque le botteur a réduit leur avance d’un point. N’eût été ce simple, Côté aurait créé l’égalité 28-28 avec son placement à la toute fin…

Dans la colonne des points négatifs pour les Oiseaux, il y a eu l’indiscipline. Ils ont écopé de 13 pénalités, dont plusieurs inutiles, pour des pertes de 176 verges.

« Au 3e quart, j’étais vraiment hérité avec notre équipe. Il a même fallu que je me contrôle un petit peu », a avoué Maciocia.

« On doit régler ça, car ça va finir par nous rattraper », a commenté Eugene Lewis, qui a mené les siens avec 7 attrapés pour 99 verges et un touché. « Mais on a trouvé le moyen de l’emporter. On est une équipe qui s’améliore et qui vient de remporter deux victoires à l’arraché. »

Grâce à cette victoire, les Alouettes (4-6) ont devancé les Tiger-Cats (3-7) au deuxième rang de l’Est. Après une semaine de relâche, ils disputeront leurs trois prochains matchs à Montréal, dont le 2 septembre face au Rouge et Noir d’Ottawa.

Philpot se sentait bien

Il y a eu un moment d’inquiétude en première demie lorsque Tyson Philpot a été frappé solidement par deux joueurs des Tiger-Cats. Le receveur a semblé perdre connaissance avant de tomber au sol où il est resté durant plusieurs minutes. Le receveur canadien a quitté le match, mais les nouvelles sont encourageantes.

« Je lui ai parlé après la première demie et il m’a dit qu’il se sentait bien. On en saura toutefois davantage au cours des prochaines heures », a indiqué Maciocia.