« C’était comme le matin de Noël », a imagé le vétéran Kristian Matte en conférence de presse après la première journée du camp d’entraînement des Alouettes de Montréal, dimanche midi. Une simple phrase qui en dit toutefois très long sur l’ambiance qui régnait sur le terrain.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Un an et demi. C’est le temps qui s’est écoulé depuis la dernière fois où les Alouettes se sont retrouvés à l’entraînement en tant qu’équipe. Un soleil de plomb balayait le terrain situé entre le Stade olympique et le Stade Saputo, question de rendre cette journée encore plus satisfaisante qu’elle ne l’était déjà pour les joueurs et membres du personnel.

La centaine de joueurs présents au camp partageaient probablement le même sentiment que le joueur de ligne offensive Kristian Matte, qui a affirmé qu’il n’avait pas dormi de la nuit, trop impatient d’enfiler son équipement.

« Je suis vraiment passionné de football et ça m’a vraiment manqué, a exprimé Matte, tout sourire. Ç’a fait du bien aujourd’hui, juste d’être capable d’être avec tous les gars à nouveau. C’est un feeling exceptionnel, juste d’être sur le terrain et de ne pas être obligé de courir sur du béton. »

« C’était difficile de contrôler mes émotions, a pour sa part laissé entendre l’entraîneur-chef Khari Jones. De voir tous les joueurs de retour sur le terrain… C’était fou. »

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, LA PRESSE Deux entraînements ont eu lieu dimanche matin, un à 8 h 30 et l’autre à 10 h 30.

Deux entraînements ont eu lieu dimanche matin, un à 8 h 30 et l’autre à 10 h 30. Vernon Adams Jr, qui était le quart-arrière partant en 2019, semblait lui aussi en pleine forme et positif en vue de cette saison tant attendue.

« Nous sommes tous excités, a soutenu le numéro 8. C’était un sentiment incroyable d’être de retour, de courir avec les coéquipiers, les entraîneurs, de nouveaux visages, tout ça. C’est une nouvelle équipe complètement et nous allons reprendre les choses là où nous les avons laissées. »

De « grands objectifs »

Les Alouettes ont connu une saison étonnante en 2019, obtenant leur participation en séries éliminatoires pour une première fois depuis 2014. Au terme de la saison, ils présentaient une fiche de 10 victoires et 8 défaites, bons pour le deuxième rang de la division Est, derrière les Tiger-Cats de Hamilton.

Adams Jr a laissé savoir qu’il avait encore de « grands objectifs » pour l’équipe cette année.

« Il n’y a pas de limite, a-t-il lancé. Nous travaillons pour être excellents. Nous savons quel est le but ultime et nous devons y aller une journée à la fois. »

« J’arrive avec la même mentalité qu’au camp d’entraînement en 2019 : je dois gagner ma place de numéro un. L’organisation me donne les clés, mais je dois quand même les gagner et montrer à tout le monde que je mérite d’être numéro un et dans cette équipe. Je veux devenir meilleur chaque jour. »

On comptait cinq quarts-arrière sur le terrain dimanche : Adams Jr, Matt Shiltz, Darius James Peterson, Broc Rutter et Chris Robison.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, LA PRESSE Un match intraéquipe aura lieu le samedi 17 juillet, mais en raison de la pandémie, les Alouettes ne joueront aucun match préparatoire cette année.

Le coach, qui affichait un grand sourire en conférence de presse, a laissé savoir qu’il n’avait pas commencé à évaluer ses joueurs en ce premier jour de camp.

« Ce n’était pas notre objectif, a-t-il mentionné. Nous voulions que les gars soient confortables sur le terrain, les faire bouger à nouveau. Plusieurs d’entre eux n’ont pas joué depuis plus d’un an. Aujourd’hui, et probablement demain, l’idée est que leurs corps reprennent une forme de football. Ensuite, nous aurons en masse de temps pour les évaluer. »

En effet, puisque le camp se poursuivra tous les jours jusqu’au 30 juillet. Un match intraéquipe aura notamment lieu le samedi 17 juillet. En raison de la pandémie, les Alouettes ne joueront aucun match préparatoire cette année.

« Le plus difficile dans le fait de ne pas avoir de matchs préparatoires, c’est que tu ne peux pas voir comment les gars gèrent l’adversité et la pression, a noté Khari Jones. Nous allons essayer de les évaluer le plus possible. »

« Pour les jeunes ou les recrues qui feront l’équipe, nous devrons vraiment avoir un bon feeling parce que nous allons apprendre à les connaître en peu de temps. C’est correct, toutes les équipes ont à faire ça. C’est un plus gros défi, mais je pense que tous les entraîneurs et moi-même sommes prêts pour ça », a ajouté celui qui en sera à sa deuxième saison à la barre de l’équipe.

La saison de la LCF s’amorcera le 5 août, mais le premier match des Alouettes aura lieu le 14 août, à 19 h, face aux Elks d’Edmonton. L’équipe montréalaise disputera 14 rencontres sur 16 semaines. Aux dires de Vernon Adams Jr, commencer la saison avec une semaine de repos pourrait s’avérer bénéfique puisque « cela nous donne une semaine supplémentaire pour retrouver la forme et la santé et étudier notre adversaire », a-t-il soutenu.