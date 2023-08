Une collision suivie d’une chute a terni la journée des Québécoises Olivia Baril et Simone Boilard, dimanche, lors de la course sur route féminine disputée en clôture des Championnats du monde des sports cyclistes de Glasgow.

Sportcom

L’incident est survenu un peu après la mi-course, soit au deuxième de six tours sur le circuit final de l’épreuve, alors que le peloton cherchait à réduire l’écart sur un groupe de cinq concurrentes à l’avant. Un contact accidentel a provoqué la chute des deux compatriotes, emportant avec elles la Britannique Anna Henderson.

Si Baril et Boilard ont pu reprendre leur route sans cassure, le mal était déjà fait. Elles ont tenté tant bien que mal de remonter la pente, sans jamais être en mesure de revenir dans le coup.

« Je suis tombée au sol et j’ai glissé directement dans la barrière. Le temps de me relever, de remettre ma chaîne en place, je savais que c’était pas mal fini. Sur un circuit comme ça, si tu as une bad luck, tu ne peux pas vraiment revenir. C’est une malchance, ça fait partie de la course », a commenté Baril à l’issue de l’épreuve de 154 kilomètres.

Au bout du compte, la cycliste de Rouyn-Noranda (+13 minutes 47 secondes) a franchi la distance en 34e place, terminant aux côtés de sa coéquipière Alison Jackson, 33e du jour. Tout juste devant au classement général, Simone Boilard a fini 32e, avec 9 min 11 s de retard sur la gagnante, Lotte Kopecky (4 h 2 min 12 s).

La Belge a flairé le bon coup en toute fin de course, lançant de nombreuses attaques pour épuiser ses plus proches rivales. Elle est finalement parvenue à les distancer à moins de cinq kilomètres de l’arrivée pour filer vers la victoire en solo et le premier maillot arc-en-ciel de sa carrière sur route.

Non loin derrière, la Néerlandaise Demi Vollering (+7 secondes) a remporté le sprint pour la deuxième place contre la Danoise Cecillie Uttrup Ludwig.

« C’est dommage, mais ce sont des choses qui arrivent, a poursuivi Baril. On a eu un bon début de course et, personnellement, j’avais de bonnes jambes, j’étais bien positionnée. C’est une course à oublier, mais on aura la chance de se reprendre. »

Notons que quatre autres athlètes de la Belle Province ont pédalé en ce week-end de fermeture des Mondiaux de Glasgow. Philippe Jacob, de Granby, a pris part à la course sur route des moins de 23 ans samedi, où il a fini 58e.

Pour leur part, Thessalie Bruneau (junior), Thomas Jodoin (U23) et Riley Meyer-Clément (élite) étaient des dernières épreuves disputées en BMX. Ils se sont classés 30e, 45e et 54e de leur catégorie respective au terme des courses de repêchage.