Nickolas Zukowsky s’est retrouvé dans une situation particulière vendredi au contre-la-montre des Championnats du monde de cyclisme sur route à Stirling, au Royaume-Uni. À la sortie d’un virage, le Québécois a été coincé derrière deux voitures et a rendu visite au fossé en bordure de route pour éviter une collision.

louis-michel lelievre Sportcom

« Il y avait beaucoup d’arbres à la sortie d’un virage et je ne voyais pas s’il y avait du trafic de l’autre côté. Évidemment, il y avait deux voitures… Je voyais une ouverture sur la droite pour les éviter et j’ai décidé d’y aller, mais à la dernière seconde, une des voitures s’est déplacée de ce côté dans le but de me laisser passer. Je n’avais pas le choix d’aller vers le fossé si je ne voulais pas frapper la voiture », a expliqué Zukowsky à Sportcom.

Je suis passé par-dessus mon guidon et j’ai atterri directement dans les rosiers. J’ai eu des crampes tellement intenses, j’étais persuadé que je m’étais cassé les jambes. C’est un effort vraiment important et tout à coup ça s’arrête, c’était très bizarre. Nickolas Zukowsky

Heureusement, Zukowsky a finalement été en mesure de remonter sur son vélo pour finir son effort. Il a finalement pris le 45e rang (+6 minutes 51 secondes). Le cycliste de 25 ans avait terminé 40e dimanche dernier lors de la course sur route.

« J’ai pensé abandonner parce que ça faisait mal, mais la douleur s’est dissipée assez vite. Je suis reparti pour franchir le fil d’arrivée tranquillement. Je suis content du début de mon effort, mais c’est certain que j’aurais voulu que ça se termine autrement. »

Derek Gee, l’autre Canadien en action vendredi, a terminé 18e, 2 minutes et 58 secondes derrière le vainqueur et nouveau champion du monde du contre-la-montre, le Belge Remco Evenepoel.

PHOTO ADRIAN DENNIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Remco Evenepoel a remporté le contre-la-montre.

L’Italien Filippo Ganna (+12 secondes) et le Britannique Joshua Tarling (+48 secondes) ont terminé respectivement deuxième et troisième.

Si le parcours de la course sur route avait fait couler beaucoup d’encre le week-end dernier, Zukowsky croit que le comité organisateur a fait un bon travail en ce qui a trait au contre-la-montre pour présenter un circuit digne de l’évènement.

« Ce n’était pas une course très technique, mais c’était un parcours parfait pour les experts du contre-la-montre. Il ne fallait pas faire d’erreur, dès que tu perdais un peu de momentum, c’était presque la fin », a conclu Zukowsky.

Moreau 22e à la course sur route

Du côté du paracyclisme, Charles Moreau a pris le 22e rang de la course sur route (H3). Le Québécois a parcouru les 62,4 kilomètres de l’épreuve en 1 h 52 min 41 s (+7 minutes 8 secondes).

La victoire est revenue à l’Italien Mirko Testa qui a devancé au sprint le Français Johan Quaile et l’Allemand Vico Merklein qui terminent deuxième et troisième.

Louis-Albert Corriveau-Jolin était également en action vendredi dans la catégorie T2 pour la course sur route où il a terminé au 14e échelon (+4 minutes 30 secondes).