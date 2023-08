Une course à oublier pour les Québécois

Pendant que Thomas Pidcock et Nino Schurter se livraient une bataille de tous les instants à l’avant, Léandre Bouchard peinait à conserver sa place parmi le top 60 de la course élite masculine de cross-country présentée samedi, aux mondiaux de Glasgow.

Sportcom

Le vice-champion canadien a eu de la difficulté à trouver son rythme sur la piste du Centre de vélo de montagne Glentress. Occupant la 53e place à l’issue des deux premiers tours, le vétéran cycliste n’a jamais été en mesure de remonter au classement par la suite. Il a glissé d’une dizaine d’échelons, avant d’enregistrer son meilleur chrono à la huitième et dernière boucle du jour pour terminer 60e (1 h 28 min 48 s).

Gunnar Holmgren (42e), Peter Disera (51e) et Sean Fincham (54e) étaient les autres Canadiens en lice lors de cette course marquée par un duel spectaculaire entre le Britannique Thomas Pidcock, champion olympique en titre, et le Suisse Nino Schurter, dix fois champion du monde individuel.

C’est finalement la fougue et la jeunesse qui l’ont emporté dans ce choc des générations, alors que Pidcock, 24 ans, a été le premier à boucler l’épreuve pour revêtir le maillot arc-en-ciel. Ses nombreuses attaques au cinquième tour lui ont permis de s’emparer des commandes et il n’a plus jamais regardé derrière, en route vers un triomphe en 1 h 22 min 9 s

PHOTO CHRISTIAN HARTMANN, ARCHIVES REUTERS Tom Pidcock

Non loin en retrait, Nino Schurter a maintenu la cadence de son rival jusqu’au septième tour, puis a succombé à la remontée du Néo-Zélandais Samuel Gaze, deuxième à l’arrivée où il accusé un retard de 19 secondes sur Pidcock. Schurter (+34 secondes) a ainsi été décoré de bronze.

Notons que le Néerlandais Mathieu Van der Poel, champion du monde sur route et tenant du titre mondial en cyclo-cross, n’a pu compléter la course. Victime d’une chute dans une descente dès le premier tour, il a été contraint à l’abandon.

Chez les femmes, c’est une fois de plus la Française Pauline Ferrand-Prévot qui l’a emporté, mettant la main sur le cinquième titre de sa carrière à cette épreuve. Seule Québécoise en action pour l’occasion, Laurie Arseneault a dû se retirer dans les premières minutes de la course.

PHOTO ANDY BUCHANAN, AGENCE FRANCE-PRESSE La Française Pauline Ferrand-Prévot

De leur côté, Marie-Fay St-Onge (37e), Ophélie Grandmont (38e) et Zorak Paillé (66e) ont pris part aux épreuves chez les moins de 23 ans, tandis que leurs compatriotes Jacob Roy (24e), Mika Comaniuk (32e), Anabelle Drouin (38e) et Maxime St-Onge (52e) ont pédalé chez les juniors.

Paracyclisme sur route : pas de surprise pour Tarek Dahab

Pour sa part, Tarek Dahab a profité de la journée de samedi pour boucler les premiers Championnats du monde de sa carrière avec une 16e place à la course sur route de la catégorie C2, un résultat qui s’aligne parfaitement avec ses attentes.

« Mon entraîneur Sébastien [Travers] m’avait bien expliqué comment se déroulerait la course et je n’ai pas eu de surprise. C’était une compétition très forte aujourd’hui (samedi) et je suis satisfait de l’effort », a analysé Dahab au terme de l’épreuve de 62,4 kilomètres.

Au bout du compte, l’athlète de Belœil a terminé à un peu plus de 11 minutes du vainqueur, le Français Alexandre Leaute (1 h 34 min 38 s). L’Australien Darren Hicks (+2 secondes) et le Belge Ewoud Vromant (+45 secondes) ont complété le top 3.

« Les conditions étaient assez difficiles et c’est une bonne expérience pour moi dans l’ensemble, a-t-il poursuivi. Les favoris ont pris une avance rapidement et on n’a jamais pu les rattraper, mais j’ai pu prendre plusieurs relais dans mon groupe. Je savais à quoi m’attendre et ça s’est pas mal passé ainsi. »

Quatrième au contre-la-montre sur piste lundi et 18e sur route jeudi, Dahab estime qu’il peut dire mission accomplie pour cette première expérience à des mondiaux. Dès son retour au pays, des opérations aux deux poignets ainsi qu’à un pouce l’attendent, après quoi il sera en mesure de reprendre l’entraînement à plein régime en vue de la prochaine saison.

« J’aurai une période de repos assez longue, mais la bonne nouvelle, c’est que je pourrai pédaler quand même ! » a lancé le cycliste de 50 ans en guise de conclusion.

Les Championnats du monde des sports cyclistes se concluront dimanche.