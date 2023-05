(Montréal) Même s’il a eu une crevaison, Charles Moreau (H3) n’était pas abattu après la course de relais de vélo à main masculin qui a eu lieu lundi, en conclusion de la Coupe du monde de paracyclisme sur route d’Huntsville, en Alabama.

mathieu.laberge@sportcom.ca Sportcom

Le trio canadien formé de Moreau, Alex Hyndman (H3) et Matthew Kinnie (H2) a pris le septième rang à 3 min 8 s des gagnants, les Espagnols.

Au début de son troisième et dernier tour, le Victoriavillois a eu une crevaison à sa roue avant, ce qui l’a considérablement ralenti, en plus de rendre le pilotage plus difficile dans les virages.

« J’ai roulé sur quelque chose de tranchant, ce qui a ouvert la paroi de mon pneu. Tout allait bien jusqu’à ce moment-là », a soutenu Moreau au lendemain de sa course, lui qui a roulé avec un pneu à plat pendant 2 kilomètres avant de passer le relais à Alex Hyndman.

« J’ai pensé arrêter parce que je ne voulais pas scrapper ma jante, mais si j’arrêtais, nous n’amassions pas de points. J’ai alors pris le risque de continuer tranquillement. »

Moreau a donné la touche à Hyndman en cinquième place. Ce dernier est monté d’un rang au classement provisoire avant de laisser sa place à Matthew Kinnie qui a été le septième à franchir la ligne d’arrivée.

Malgré cet incident, le Paralympien qui a été médaillé de bronze au contre-la-montre samedi dernier était tout de même encouragé des chronos réalisés par chaque membre de l’équipe.

« C’était pas mal une de nos meilleures courses. Nous sommes contents de notre performance en tant qu’équipe. […] Notre coéquipier dans la catégorie H2 (Matthew Kinnie) est de plus en plus compétitif et nous, dans les H3, nous avons un potentiel intéressant de podium. »

Chez les autres Québécois en action lundi, Tarek Dahab a pris la neuvième place en catégorie C2. Il a conclu dans le dernier peloton qui a rallié l’arrivée avec un retard d’un peu plus de 12 minutes et demie sur le vainqueur, le Français Alexandre Leaute.

Le tandem formé de Benoit Lalumière-Cloutier et Maximilien Moreau (pilote) s’est classé 12e (+8 min 38 s) de la course masculine où le duo canadien formé du malvoyant Lowell Taylor et de son pilote Ed Veal est monté sur la troisième marche du podium au terme d’un sprint remporté par les Néerlandais Tristan Bangma et Patrick Bos (pilote).

Quant à Pierre Czyzowicz, il a fini 15e des C4.

L’étape d’Huntsville était la dernière au calendrier de la Coupe du monde sur route. Les Championnats du monde auront lieu à Glasgow, en Écosse, au début du mois d’août où Moreau visera à nouveau une médaille au contre-la-montre.

Les meilleurs paracyclistes du pays reprendront la compétition à la fin juin aux Championnats canadiens qui auront lieu à Edmonton.