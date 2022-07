Grâce à une attaque en solitaire à 38 km de l’arrivée, Hugo Houle a gagné la 16e étape du Tour de France, mardi, entre Carcassonne et Foix.

Simon Drouin La Presse

Le cycliste de 31 ans a devancé par plus d’une minute le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ) et son compatriote et coéquipier d’Israel-Premier Tech, Michael Woods, respectivement deuxième et troisième.

En traversant la ligne, Houle a pointé l’index droit vers le ciel, le visage décomposé par l’émotion. C’était son « grand rêve » de dédier une victoire d’étape au Tour à son frère Pierrik, mort tragiquement il y a près de 10 ans.

PHOTO CHRISTIAN HARTMANN, REUTERS Hugo Houle

Houle devient ainsi le deuxième Canadien à connaître un tel succès sur la Grande Boucle après Steve Bauer, en 1988.

« Je ne gagne jamais de course, j’imagine que c’est le bon endroit pour le faire », a plaisanté Houle à sa première entrevue pour le télédiffuseur international.

Avec Woods, le natif de Sainte-Perpétue est parti en échappée une trentaine de kilomètres après le départ à Carcassonne, en compagnie de 27 autres coureurs.

Roulant dans un groupe réduit de sept coureurs avec 38 km à faire, Houle a accéléré en solo dans la descente du port de Lers, avant-dernière ascension de cette première journée dans les Pyrénées. Il souhaitait mettre la table pour Woods, le meilleur grimpeur entre les deux.

Bouche grande ouverte, le Canadien a escaladé seul le très difficile Mur de Péguère (9,3 km à 7,9 %), conservant une priorité de 25 secondes sur ses plus proches poursuivants, l’Américain Matteo Jorgenson (Movistar) et Woods, qui n’a évidemment pas pris un relais.

« Je souffrais tellement dans la montée à pic, je me disais que si je pouvais franchir le sommet avec 30 ou 40 secondes d’avance, je pourrais peut-être le faire. »

L’Australien Michael Storer (Groupama-FDJ), peut-être la principale menace de l’échappée en montée, a craqué avant le sommet. Cinquième de l’étape, l’Australien est revenu dans la descente grâce à son coéquipier Madouas.

Avec Woods dans sa roue, Jorgenson a chuté dans la descente du Mur de Péguère. Jorgsenson a rattrapé Woods, mais a dû se contenter du quatrième rang de l’étape derrière Woods.

« Quand ils m’ont montré que j’avais une minute d’avance, c’était irréel. Je vais le faire. »

PHOTO CHRISTIAN HARTMANN, REUTERS Hugo Houle

Vendredi, Houle a fini troisième de l’étape se terminant à Saint-Étienne (la 13e), ce qui représentait alors un sommet personnel. À l’arrivée, l’athlète de 31 ans avait promis qu’il tenterait de nouveau sa chance pour honorer la mémoire de son frère Pierrik, frappé à mort par un chauffard ivre en décembre 2012.

Quand Woods lui a sauté dans les bras, Houle a montré une croix qu’il porte au cou depuis la disparition de son frère. « Celle-là est pour mon frère », a-t-il dit à la caméra. Cette croix lui a été offerte par l’homme d’affaires Louis Garneau, qui l’avait fait bénir par feu le père Jean-Marc Boulé, ancien directeur général du séminaire Saint-François.

PHOTO GONZALO FUENTES, AGENCE FRANCE-PRESSE Michael Woods et Hugo Houle

« Je voulais gagner une étape pour mon frère qui est mort quand je suis devenu professionnel, a poursuivi Houle, les trémolos dans la voix, en entrevue. J’ai travaillé 10-12 ans et aujourd’hui j’ai obtenu ma victoire pour lui. C’est incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement content. »

Houle a également été élu coureur le plus combatif de la journée.

Il s’agit d’une deuxième victoire pour l’équipe Israel-Premier Tech. Simon Clarke a remporté la cinquième étape disputée sur des pavés. Positif à la COVID-19, l’Australien a forcé de quitter le Tour par la suite.

Malgré des attaques répétées de Tade Pogacar (UAE) dans le Port de Lers, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a conservé son maillot jaune de meneur.