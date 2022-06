James Piccoli et ses coéquipiers d’Israel – Premier Tech sont demeurés dans le peloton à la deuxième étape du Critérium du Dauphiné, lundi, alors que l’échappée du jour s’est rendue jusqu’au bout. Sur le parcours accidenté de 170 kilomètres entre Saint-Péray et Brives-Charensac, le Français Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) a signé sa première victoire en plus de trois ans, ce qui lui permet de se hisser au sommet du classement général provisoire.

mathieu.laberge@sportcom.qc.ca Sportcom

Olivier Le Gac (Groupama – FDJ) a lancé son sprint à environ 300 mètres de la ligne, creusant rapidement un écart d’une quinzaine de mètres. Vuillermoz est parti à la poursuite de son compatriote et il l’a devancé dans les 50 derniers mètres. Le Gac a finalement terminé au troisième rang, derrière le Norvégien Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling).

Maillot jaune au départ de l’étape, le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a été le premier du peloton à rallier l’arrivée, sauf que son retard de 5 secondes le fait glisser au quatrième du classement provisoire. Classé 17e lundi, l’Australien Simon Clark (+5 secondes) a été le meilleur coéquipier de Piccoli qui s’est classé 82e du jour, lui aussi à 5 secondes du vainqueur.

Cette course de huit étapes représente en quelque sorte un test pour le Montréalais qui est toujours ennuyé par un rhume.

« Aujourd’hui, je me suis vraiment senti beaucoup mieux, ce qui est un bon signe ! » a reconnu le Québécois avec un sourire dans la voix. « [Mon rôle] était juste d’essayer de survivre. L’équipe me dit de prendre ça de jour en jour pour voir comment ma condition progresse. […] J’ai essayé d’aider les gars qui voulaient être bien placés pour le final, alors c’est bon signe pour les jours qui s’en viennent. »

Piccoli a levé son chapeau aux cinq fuyards qui ont tenu le coup pendant 150 kilomètres afin de batailler pour la victoire d’étape.

« C’est quand même impressionnant, car on roulait derrière. Les derniers 30-40 kilomètres, c’était en descente et c’est habituellement un désavantage pour l’échappée, mais clairement, ils étaient super forts, car ce n’était pas comme si le peloton ne poussait pas. C’est bien mérité ! »

L’étape de mardi sera disputée sur un parcours de 169 kilomètres entre Saint-Paulien et Chastreix-Sancy avec une arrivée au sommet d’un col de deuxième catégorie.

« Ce n’est pas super long comme côte, mais on va voir qui est en forme. Ça va être dur, c’est sûr », a conclu le cycliste de 30 ans.