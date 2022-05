La paracycliste Marie-Claude Molnar (C4) a raté de peu le podium à la course en ligne de la Coupe du monde, dimanche, à Elzach, en Allemagne. L’or est allé à l’Américaine Samantha Bosco, l’argent à la Française Katell Alençon et le bronze à la Canadienne Keely Shaw, qui a devancé la Québécoise au sprint.

mathieu laberge Sportcom

Sur la feuille des résultats, on peut parler d’un copier-coller avec ceux de la course de la Coupe du monde d’Ostende, une semaine plus tôt en Belgique, alors que les quatre premières coureuses avaient fini dans le même ordre.

« Je termine encore quatrième, mais la course s’est mieux déroulée. Ma coéquipière Keely et moi on a travaillé ensemble pendant une bonne partie de la course pour essayer de revenir sur le peloton », a avancé la Longueuilloise, qui s’était également classée quatrième au contre-la-montre individuel disputé vendredi.

La vétérane de l’équipe canadienne a mentionné que Shaw et elle ont été ralenties par les cyclistes des catégories C1 et C3 qui faisaient leur course au même moment sur le parcours.

« Nous avons dû nous tasser et ensuite, ç’a joué au jeu du chat et de la souris [avec les athlètes des autres catégories]. Nous ne pouvions pas être dans le sillon [sous peine de disqualification] et ça nous a fait perdre du temps. »

En plus de cela, Molnar a dû composer avec sa tige de selle qui s’abaissait pendant la course.

« J’étais tellement dans le moment que je n’ai pas pensé m’arrêter pour demander à notre mécanicien de la réparer. C’est une erreur un peu bête qui m’a coûté cher. Mais bon, je retiens surtout le travail d’équipe que Keely et moi on a fait. »

Samantha Bosco s’est imposée avec un énorme écart de plus de 8 minutes. Elle est nouvelle dans la catégorie C4 cette année, car elle concourait auparavant dans la catégorie des C5. L’Américaine est dominante à chaque course depuis de début de la saison.

« Certains athlètes ont des conditions [physiques] changeantes et ce n’est pas toujours évident de déterminer les catégories non plus. On n’a pas le contrôle là-dessus, alors c’est ça… » a laissé tomber Molnar en riant.

Samedi, à la course masculine sur route des T2, Louis-Albert Corriveau-Jolin (Sainte-Claire) s’est classé neuvième, à un peu plus de 5 minutes du gagnant, le Belge Tim Celen. Michael Shelter, de Pointe-Claire, n’a pas complété l’épreuve.