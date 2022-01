Cyclisme

Championnats du monde de cyclisme sur piste

Pénalisées, les Canadiennes sont reléguées au cinquième rang

Lauriane Genest et ses coéquipières ont d’abord cru qu’elles allaient atteindre la ronde des médailles mercredi, à l’épreuve du sprint par équipe des Championnats du monde de cyclisme sur piste disputés à Roubaix, en France. Les Canadiennes ont cependant appris dans les minutes suivant leur course qu’elles étaient disqualifiées et qu’elles allaient plutôt devoir se contenter du cinquième rang.