(Laval) Le champion en titre du Tour de France, Tadej Pogacar, a dominé le premier contre-la-montre de l’édition 2021 pour confirmer sa place de favori de la compétition.

Associated Press

Pogacar accusait un retard de 39 secondes derrière Mathieu van der Poel au classement général au départ de cette cinquième étape.

« Aujourd’hui, ç’a été une très bonne journée. Je n’ai pas commis d’erreur », a déclaré Pogacar.

Il a effacé une large part de ce déficit pour se hisser en deuxième place du général, à huit secondes du meneur. Ils sont suivis de Wout Van Aert, à 30 secondes, et Julian Alaphilippe, à 48 secondes.

Ce sont les seuls cyclistes à moins d’une minute de van der Poel.

« Je me suis surpris aujourd’hui, a admis Van der Poel, qui fait partie de l’équipe Alpecin-Fenix. Je suis très fier de ma performance. Quand j’ai dit que j’allais perdre le maillot jaune aujourd’hui, ce n’était pas une blague, ce n’est pas ma spécialité. »

Le meilleur Canadien a été le Québécois Hugo Houle (Astana-Premier Tech), 34e, à 1 : 58 du vainqueur. Guillaume Boivin et Michael Woods, d’Israel Start-Up Nation, ont conclu en 102e et 109e place.

Au classement général, Boivin est 56e, suivi de Houle (72e) et Woods (90e). Seul Boivin est à moins de 10 minutes de van der Poel.

Le Slovène de 22 ans a complètement maîtrisé le parcours technique de 22,7 kilomètres entre Change et Laval pour gagner du temps sur tous les principaux aspirants au titre au cours d’une impressionnante démonstration de puissance et d’habiletés techniques.

Van der Poel n’a que des habiletés limitées en hautes montagnes et ne devrait pas demeurer par mi ce groupe d’aspirants une fois que la course atteindra les Alpes, plus tard cette semaine.

« Je ne le garderai pas (le maillot jaune) dans les montagnes, mais j’aime bien Tadej, c’est un très bon gars, et c’est formidable ce qu’il peut accomplir », a évoqué Van der Poel.

Pogacar a libéré toute sa puissance sur les longues portions plates et n’a pas perdu son rythme dans les quelques collines du parcours.

Roulant en une position aérodynamique, Pogacar a parfaitement négocié les virages en épingle de la finale très technique et franchi le tracé en 32 minutes, à une vitesse moyenne de 51 km/h.

Le coureur d’UAE Team Emirates est devenu le deuxième plus jeune vainqueur de la Grande Boucle l’an dernier, après s’être emparé du maillot jaune dans un excitant contre-la-montre la veille de la dernière étape.

La spectatrice en garde à vue

Les gendarmes en Bretagne ont indiqué avoir placé en garde à vue la spectatrice responsable du carambolage qui s’est produit lors de la première étape du Tour de France, a rapporté un média local.

La spectatrice a brandi une énorme pancarte en se penchant au-dessus de la route, au moment où le peloton s’amenait à pleine vitesse. Elle semblait regarder dans l’autre direction, probablement vers la caméra, et n’a jamais pu les cyclistes arriver.

Cette femme, qui n’a pas été identifiée, a été interceptée par les gendarmes dans le Finistère, à la suite d’une enquête menée cette semaine au cours de laquelle de nombreux témoins de la scène leur ont fourni des informations « solides ». C’est ce qu’a révélé France Bleu Finistère, citant une source près du dossier.

Les enquêteurs ont rencontré une dizaine de personnes depuis l’incident de samedi dernier, a ajouté la station de radio locale.

Les organisateurs du Tour de France ont déjà indiqué qu’ils entameraient des procédures judiciaires contre la spectatrice fautive.