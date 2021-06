Cyclisme

Tour de Suisse

Nickolas Zukowsky tient le coup en tête des meilleurs grimpeurs

Nickolas Zukowsky (Rally) est parvenu à défendre son maillot de meilleur grimpeur au Tour de Suisse, mercredi, à l’occasion de la quatrième étape disputée sur 171 kilomètres entre Sankt Urban et Gstaad. Le Québécois, 70e du jour, a une fois de plus eu son rival suisse Tom Bohli (Cofidis, Solutions Crédits, 148e) à l’œil pendant cette course.