Guillaume Boivin était de retour à la compétition dimanche, à Kurne-Bruxelles-Kurne, après des derniers jours marqués par une mise à l’écart en raison d’un test faux-positif à la COVID-19 d’un membre du personnel de son équipe. Le Montréalais de la formation Israel Start-Up Nation a été le 63e du jour de la course où son coéquipier Jenthe Biermans s’est classé cinquième.

mathieu laberge

Sportcom

« Nous étions en assez bonne position lorsqu’il y a eu une chute à l’avant du peloton et un seul gars de l’équipe [Jenthe Biermans] a réussi à passer. Nous avons ensuite essayé de revenir, mais nous n’avons pas été capables, malgré nos gros efforts pour rentrer. Au moins, Jenthe a fini cinquième et c’est de qui a sauvé notre journée », a analysé Boivin depuis la Belgique, après avoir conclu sa journée dans un groupe d’une trentaine de coureurs qui a franchi la ligne d’arrivée avec un retard d’un peu moins de 2 minutes.

Le Danois et champion du monde 2019 Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a signé la victoire au sprint au terme des 197 kilomètres de course.

Israel Start-Up Nation connaît un bon début de campagne jusqu’à maintenant et Boivin avance que cela ne s’explique pas seulement par une bonne forme physique des coureurs.

« Nous avons un beau momentum et l’équipe fait un beau début de saison. Nous allons continuer à bâtir là-dessus. L’ambiance est le fun, le monde est en forme et on a du plaisir sur le vélo. Et je pense que ça paraît dans les résultats. »

Plus au sud, en France cette fois à Classic Royal Bernard Drome (1. Pro), Hugo Houle (Astana-Premier Tech, +4 min 29 s) et James Piccoli (Israel Start-Up Nation, +5 min 35 s) ont fini 67e et 71e.

L’Italien Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) s’est imposé en solo sur le parcours de 179 kilomètres, départ et arrivée à Eurre.