(Amsterdam) Le Néerlandais Tom Dumoulin a annoncé qu’il prendra une pause du cyclisme professionnel après avoir révélé samedi qu’il éprouve de la difficulté à composer avec la pression de son sport et qu’il doit maintenant réfléchir à son avenir.

The Associated Press

Dumoulin, un champion du monde de contre-la-montre qui a remporté le Tour d’Italie en 2017 et terminé deuxième au Tour de France un an plus tard, a annoncé sa décision dans une vidéo diffusée sur le site internet de l’équipe Jumbo-Visma.

Le cycliste âgé de 30 ans a mentionné qu’il a éprouvé des ennuis pendant des mois « à trouver ma voie en tant que Tom Dumoulin, le cycliste. À cause de la pression qui est associée à cela, aux attentes des différentes parties impliquées ».

Dumoulin, qui a été victime de nombreuses blessures ces dernières saisons, a souligné qu’il voulait faire plaisir à son équipe, ses partisans et ses proches, « mais à cause de ça, je me suis un peu oublié là-dedans. Qu’est-ce que je veux ? »

Il a ajouté qu’en tant que cycliste professionnel, il n’a jamais pris le temps de répondre à cette question.

« Qui sait où ça me mènera », a-t-il continué.

L’annonce a été faite au lendemain de celle de Jumbo-Visma, qui signalait que Dumoulin prendrait part au prochain Tour de France en compagnie d’une équipe relevée composée de Primoz Roglic, Steven Kruiswijk et Wout van Aert, notamment.

Dumoulin a dit que la décision de prendre une pause s’est révélée un véritable soulagement.