Trois sœurs unies par le vélo

Malgré un écart d’âge de neuf ans entre l’aînée et la cadette, les trois sœurs Larose-Gingras, Frédérique (26 ans), Mireille (19 ans) et Juliette (17 ans), sont unies par une même grande passion : le cyclisme. Ce lien va plus loin puisque les trois complices, originaires de la région de Québec, se retrouvent au sein de l’équipe Macogep Tornatech qui a obtenu sa licence UCI pour la saison 2020 de cyclisme sur route.