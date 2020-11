Boivin et Piccoli de retour chez Israël Start-Up Nation

Guillaume Boivin a accepté une prolongation de contrat avec Israël Start-Up Nation, portant à quatre sur 32 le nombre de Canadiens au sein de l’équipe cycliste.

La Presse Canadienne

Boivin et le Montréalais James Piccoli feront notamment équipe avec les Ottaviens Michael Woods et Alex Cataford.

L’équipe, qui compte sur des cyclistes de 17 pays, est menée par l’étoile britannique Chris Froome et le vétéran allemand Andre Greipel. Froome et Woods, qui arrive de l’équipe EF Pro Cycling, sont deux des neuf nouveaux venus en 2021.

Fondée en 2014 sous le nom d’Israel Cycling Academy, Start-Up Nation est détenue en partie par le Canadien Sylvan Adams, un ex-champion chez les masters qui a émigré en Israël en 2015.

« Malgré la pandémie de COVID-19, Israël Start-Up Nation a connu une bonne première saison sur le WorldTour, a déclaré Adams par communiqué. Nous avons obtenu nos premières victoires à ce niveau, dont des victoires d’étapes en Grands Tours.

« Notre formation en vue de la prochaine saison est sensiblement améliorée, tout en ayant conservé notre noyau. Nous prévoyons être extrêmement compétitifs dans les plus grandes courses. »

L’équipe espère tenir son camp d’entraînement en Israël en janvier, comme par les années passées.

« Nous nous voyons comme des ambassadeurs d’Israël et nous avons confiance de tenir ce camp tout en assurant la sécurité et la santé de nos coureurs et de notre personnel », a pour sa part indiqué le chef de la direction, Ido Shavit.