Une enquête toujours en cours portant sur le directeur de l’équipe championne porte ombrage au début de la saison en Formule 1, ce week-end, au Grand Prix de Bahreïn.

James Ellingworth Associated Press

Ça fait maintenant trois semaines que le directeur de Red Bull Christian Horner fait l’objet d’une enquête portant sur des allégations d’inconduite envers un employé de l’équipe autrichienne. Pour l’instant, aucun échéancier n’a été établi pour dévoiler les conclusions de l’enquête.

L’entreprise mère de Red Bull est maintenant interpellée par plusieurs acteurs influents de la F1, dont le directeur de l’équipe Mercedes Toto Wolff et son collègue chez McLaren Zak Brown. Ceux-ci espèrent que l’enquête — qui est menée par un avocat indépendant — soit la plus transparente possible.

Dans une lettre expédiée à l’équipe, le président et directeur des opérations de Ford Motor Co., Jim Farley, a rappelé l’importance d’obtenir des résultats et mentionné que Ford était « frustrée par le manque de transparence entourant cet enjeu ». Ford doit devenir le motoriste de Red Bull en 2026.

L’entreprise mère de Red Bull, celle spécialisée dans les boissons énergisantes, a indiqué le 5 février qu’elle enquêtait sur Horner, sans offrir plus de détails. Horner a toujours nié avoir commis un méfait et n’a pas été suspendu. Il a assuré ses fonctions avec l’équipe de F1, ajoutant que « c’est le train-train quotidien ».

Horner dirige Red Bull depuis son arrivée en F1 en 2005, et il a été au cœur des activités entourant le lancement de la nouvelle monoplace — beaucoup plus que le triple champion du monde en titre, Max Verstappen, et son coéquipier Sergio Perez. Horner a assisté aux essais hivernaux, qui se sont étalés sur trois jours la semaine dernière au Bahreïn.

« Pour tout le monde, évidemment, c’est mieux quand tout est réglé », a dit Verstappen, vendredi, après les essais.

En piste, Red Bull sera vraisemblablement de nouveau l’équipe à battre cette saison. Verstappen a d’ailleurs conclu la dernière campagne avec un record de 19 victoires. La plupart des autres équipes ont conçu leur nouvelle voiture en s’inspirant de la Red Bull, mais l’équipe autrichienne a exploré une autre avenue : ses pontons sont plus effilés, un peu comme ceux développés par Mercedes sans grands succès par le passé.

L’écurie Red Bull a été dominante pendant les trois journées d’essais, bien que les pilotes Ferrari Carlos Sainz fils et Charles Leclerc aient signé les meilleurs temps des deuxième et troisième journées d’essais hivernaux, respectivement. Ces temps ne reflètent habituellement pas le véritable potentiel des voitures impliquées au championnat.

Hamilton quitte

Le septuple champion du monde de F1 Lewis Hamilton abordera sa dernière campagne avec Mercedes, avant de se joindre à Ferrari l’an prochain.

Hamilton, qui est âgé de 39 ans, espère qu’il pourra lutter pour la conquête d’un huitième championnat du monde en 2025, après que l’écurie allemande ait été incapable de lui fournir une monoplace compétitive au cours des deux dernières saisons. C’est aussi un rêve d’enfance qui se concrétise pour le Britannique. Aux essais hivernaux au Bahreïn, Hamilton a évoqué un souvenir d’enfance, alors qu’il pilotait la Ferrari de Michael Schumacher dans un jeu vidéo.

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Lewis Hamilton

« Nous avons connu une aventure formidable ensemble ; nous avons écrit des pages d’histoire, et je suis très fier de ce que nous avons accompli, a dit Hamilton à propos de son séjour chez Mercedes. J’écris mon histoire, et j’avais l’impression qu’il était temps pour moi d’entamer un nouveau chapitre. »

L’annonce surprise de Hamilton a secoué l’univers de la F1, et un effet domino pourrait affecter plusieurs têtes d’affiche de la F1 l’an prochain. Sainz fils s’attendait à ratifier une prolongation de contrat chez Ferrari, mais devra plutôt céder son volant à Hamilton l’an prochain.

En conséquence, un volant est maintenant disponible chez Mercedes. Plusieurs noms circulent pour son obtention, dont celui du vétéran âgé de 41 ans Fernando Alonso, et celui du pilote Mercedes âgé de 17 ans Kimi Antonelli. Ce dernier entamera d’ailleurs sa saison en Formule 2 cette semaine.

Le départ sera donné samedi

Il n’y aura pas de course dimanche. Le Grand Prix de Bahreïn et celui d’Arabie saoudite la semaine suivante seront présentés les samedis, et les séances de qualifications auront lieu les vendredis.

Ces changements ont été adoptés afin de respecter le mois du ramadan, qui commencera le 10 mars, soit le dimanche qui précédera la course en Arabie saoudite. En conséquence, l’horaire de ces épreuves a été devancé d’une journée. Les règlements de la F1 stipulent qu’il doit y avoir au moins une semaine entre les courses, dont le Grand Prix de Bahreïn a aussi dû être déplacé à samedi.

Le Grand Prix de Las Vegas a établi un précédent l’an dernier, puisqu’il s’est déroulé un samedi soir afin de maximiser les cotes d’écoute aux États-Unis et dans le reste du monde. Il s’agissait de la première course à ne pas être présentée un dimanche depuis 1985.