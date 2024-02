Christian Horner espère que l’enquête de Red Bull se terminera « dès que possible »

(Aş Şakhīr) Le directeur de l’équipe Red Bull Christian Horner a déclaré jeudi qu’il espère que l’enquête dont il fait l’objet à la suite d’allégations d’inconduite se terminera « dès que possible », à l’aube de la nouvelle saison de Formule 1.

Associated Press

L’entreprise mère de l’écurie, Red Bull, a déclenché une enquête le 5 février à la suite d’allégations d’inconduite formulées par un employé de l’écurie. Horner a nié avoir commis un méfait et est demeuré en fonction. On ignore toujours les échéanciers pour la conclusion de l’enquête.

« Tout le monde aimerait que la conclusion (de l’enquête) arrive dès que possible, mais je ne peux me prononcer sur un processus en cours », a dit Horner, à l’occasion de la deuxième journée d’essais hivernaux au Bahreïn. La saison commencera la semaine prochaine au même endroit, dans le cadre du Grand Prix de F1 de Bahreïn.

La F1 et l’organisation qui la chapeaute, la FIA, ont déjà émis des communiqués dans lesquels ils demandent une conclusion rapide de l’enquête. Le directeur de McLaren, Zak Brown, a mentionné jeudi qu’il espère que l’enquête « soit la plus transparente possible », faisant écho aux commentaires de la veille formulés par le directeur de Mercedes, Toto Wolff.

En piste, la séance d’essais matinale a été écourtée après que le pilote Ferrari Charles Leclerc et le pilote Mercedes Lewis Hamilton eurent heurté une bouche d’égout mal installée dans un virage. Des débris se sont donc retrouvés un peu partout en piste, forçant les commissaires à procéder à une inspection minutieuse du tracé.