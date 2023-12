Max Verstappen a carrément connu une saison historique en Formule 1, ce qui a cependant laissé de nombreux amateurs de course automobile sur leur faim.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Le pilote de Red Bull a non seulement établi un nouveau record au chapitre des victoires au cours de la même saison (19 en 22 courses), mais il a également obtenu le plus grand nombre de podiums (21), de points de classement (575) et la plus importante marge victorieuse de l’histoire du championnat, fondé en 1950. Verstappen est également devenu le premier pilote à atteindre le plateau des 1000 tours menés en Grand Prix au cours de la même saison.

Seul le pilote Ferrari Carlos Sainz fils est parvenu à éviter le balayage de Red Bull en 2023, en remportant contre toute attente le Grand Prix de Singapour le 17 septembre. Ça n’a toutefois pas empêché Verstappen, qui a fini cinquième lors de cette course, de décrocher un troisième championnat du monde consécutif.

« Quelle année incroyable », a déclaré Verstappen en s’extirpant de sa monoplace après la dernière épreuve de la saison, le Grand Prix d’Abou Dabi, le 26 novembre.

« Tu as tout dominé cette année, a mentionné le directeur de l’écurie Red Bull, Christian Horner, à la radio. Nous sommes tous très fiers de toi. »

Si ces résultats sont garants de l’avenir, alors Verstappen devrait être en mesure de poursuivre sa chasse aux records en 2024. Le pilote âgé de seulement 26 ans est présentement troisième au chapitre des victoires en F1 en carrière, après avoir surpassé le total de Sebastian Vettel (53) au Grand Prix d’Abou Dabi. Ses prochaines cibles seront Michael Schumacher (91) et Lewis Hamilton, le détenteur du record, avec 103 triomphes.

Au total, Red Bull a gagné 21 des 22 courses cette saison, si on ajoute les deux victoires du coéquipier de Verstappen, Sergio Perez. Ce dernier n’a toutefois pas connu la saison espérée – loin de là, même –, bien qu’il ait conclu la campagne en deuxième place du championnat, à 290 points de Verstappen.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE L’écurie Red Bull a gagné 21 des 22 courses de la saison 2023 de Formule 1.

L’avenir du Mexicain chez Red Bull risque d’ailleurs de retenir l’attention pendant la saison morte. Plusieurs rumeurs ont circulé au cours des dernières semaines du calendrier ; Daniel Ricciardo, qui a effectué un retour dans la famille Red Bull en remplaçant Nyck De Vries chez Alpha Tauri à l’aube de la pause estivale, pourrait être promu aux côtés de Verstappen.

Sinon, d’autres rumeurs ont lié Hamilton à Red Bull avant qu’il n’accepte une prolongation de contrat de deux saisons de Mercedes au mois d’août. Le Britannique, septuple champion du monde, s’est toutefois empressé de nier à Abou Dabi que ses représentants, ou lui-même, avait contacté Red Bull pour obtenir un volant avec l’équipe autrichienne de Formule 1.

Cela étant dit, peu importe qui sera le partenaire de Verstappen chez Red Bull la saison prochaine, il ne fait aucun doute que le Néerlandais sera de nouveau le favori pour tout balayer en 2024.

Une saison marquée par la malchance pour Stroll

C’est un secret de polichinelle, le Québécois Lance Stroll a connu une autre saison difficile chez Aston Martin. Et ses déboires ont commencé avant même qu’il ne prenne part à la première course de la saison.

Stroll, de Mont-Tremblant, s’est fracturé le poignet droit, deux os du poignet gauche ainsi que l’orteil du pied droit à la suite d’une chute survenue alors qu’il s’entraînait à vélo en Espagne, en prévision des essais hivernaux à Bahreïn en février.

Après être passé sous le bistouri pour réparer ses blessures et avoir raté les essais, Stroll était contre toute attente parvenu à signer le huitième temps en qualifications et la sixième place en course au Grand Prix de Bahreïn le 5 mars – à peine 12 jours après sa chute.

La réalité a cependant fini par rattraper Stroll, en méforme par rapport au reste du plateau.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Lance Stroll

Après un autre coup d’éclat tôt dans la saison au Grand Prix d’Australie, où il a enregistré son meilleur résultat cette saison (4e), Stroll n’a jamais pu être dans le coup par la suite. Et la malchance a continué de s’abattre sur lui.

Après avoir été victime d’une infection qui l’a empêché de participer aux activités médiatiques du Grand Prix des Pays-Bas en août, Stroll a été victime d’une percutante sortie de piste lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Singapour qui l’a empêché de se retrouver sur la grille de départ le lendemain.

Le Québécois âgé de 25 ans a ainsi terminé la campagne au 10e rang des pilotes, loin derrière son nouveau coéquipier chez Aston Martin, le vétéran Fernando Alonso, qui a fini quatrième. C’était d’ailleurs la première fois que l’Espagnol perçait le top 5 du championnat des pilotes depuis les saisons 2012 et 2013, alors qu’il avait fini deuxième avec Ferrari, chaque fois derrière Vettel (Red Bull).

Stroll, fidèle à lui-même, a néanmoins dressé un bilan positif de sa saison.

« Je suis heureux que nous ayons terminé 2023 avec des performances plus solides, dont nous pouvons être fiers. Ç’a certainement été une année d’apprentissage – nous avons connu des hauts et des bas –, mais nous sommes dans une bonne position pour l’année prochaine », a-t-il résumé.

Quant à l’Espagnol âgé de 42 ans, qui est déjà sous contrat pour la saison prochaine avec Aston Martin, il semble avoir revitalisé sa carrière en 2023. Alonso a enregistré huit podiums, et il est monté sur la deuxième marche du podium à trois reprises, notamment au Grand Prix du Canada en juin.

« Si vous m’aviez dit avant ce week-end [à Abou Dabi] que je finirais quatrième au championnat, je ne vous aurais pas cru – c’est donc un vrai cadeau. Je suis vraiment satisfait de la façon dont j’ai piloté toute la saison ; je pense que c’est ma meilleure saison et ma plus constante depuis 2012. Je pense que j’ai tiré le maximum de la voiture pendant toute la saison », a déclaré Alonso par voie de communiqué après la conclusion de la 22e étape de la campagne.

Il restera maintenant à voir si le champion du monde de F1 en 2005 et en 2006 saura de nouveau déjouer le temps qui passe et conserver la cadence la saison prochaine. Sinon, la saison pourrait être longue chez Aston Martin.